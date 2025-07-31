Fed faiz kararını verdi: Altın fiyatları toparlanıyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleriyle son bir ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçti.

Güvenli limanlara olan talebin artması altına destek verirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması ve eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin düşük görülmesi yükselişi sınırladı.

YENİ TARİFELER PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda Trump’ın açıkladığı ve yakında devreye girecek yeni gümrük tarifelerine yönelik gelişmeler yakından izleniyor. Ayrıca Başkan Trump’ın bugün bazı ülkelere yönelik daha yüksek tarifeler içeren başkanlık kararnamelerini imzalaması bekleniyor.

Bu belirsizlik ortamı yatırımcıları yeniden altın gibi güvenli varlıklara yönlendiriyor.

FAİZ POLİTİKASI ALTINDA BELİRLEYİCİ OLDU

Öte yandan ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Fed’in para politikası adımları altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Bu durum altın fiyatlarını baskılarken, Fed’in faiz indirimine dair net bir takvim sunmaması eylül ayında olası bir indirim ihtimalini zayıflattı ve fiyatları aşağı çekti.

Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi olmayan altın için sınırlayıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARI DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle saat 10.40 itibarıyla ons altın yüzde 0,8 artışla 3300 dolardan işlem gördü. Gram altının satış fiyatı 4310 TL, cumhuriyet altını ise 28.104 TL seviyesinde gerçekleşti.

Böylece altın fiyatları son bir ayın dip seviyesinden toparlanarak yeniden yükseliş trendine girmiş oldu.