Fed’in faiz indirimi sonrası 2025 tahminleri: TCMB ve Wall Street ne yapacak?

Fed’in bu hafta gerçekleştirdiği ve beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, önde gelen aracı kurumlar 2025 yılı için toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi beklediklerini duyurdu. Yetkililer, yavaşlayan işgücü piyasası ve ekonomideki yumuşama sinyallerine dikkat çekerek gevşeme adımlarının sürebileceğini işaret ediyor. Kısa vadeli adımlar konusunda görüş ayrılıkları olsa da, Wall Street genelinde 2025’te ılımlı bir faiz indirimi süreci öngörülüyor.

BANKACILIK DEVLERİNİN YENİ TAHMİNLERİ

Citigroup, 2025’te toplam 50 baz puanlık iki indirim öngörüyor ve Fed faiz oranının 2026 Mart itibarıyla yüzde 3.00-3.25 aralığında olmasını bekliyor. Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank ve BNP Paribas da toplamda 50 baz puanlık iki indirim öngörüyor ve yıl sonunda faizlerin yüzde 3.50-3.75 aralığında olmasını tahmin ediyor.

BofA Global Research ve HSBC daha temkinli bir yol izleyerek yalnızca aralık ayında 25 baz puanlık indirim öngörüyor. Ancak istihdam verilerinde beklenenden daha sert bir bozulma olması durumunda, faiz indiriminin Ekim ayına çekilebileceğini belirtiyorlar. Bu durumda 2025 sonu faiz aralığı yüzde 3.75-4.00 olacak.

UBS Global Research ve UBS Global Wealth Management ise 2026’nın ilk çeyreğine kadar toplam 75 baz puanlık iki indirim öngörüyor ve faiz oranını yüzde 3.25-3.50 aralığına taşıyacak.

TCMB VE FED EYLÜL AYINDA FAİZ DÜŞÜRDÜ

Eylül 2025, dünya merkez bankalarının farklı yönlerde aldığı para politikası kararlarıyla dikkat çekti. ABD Merkez Bankası Fed, uzun süren sıkılaşmanın ardından ilk kez faiz indirimine giderken; Avrupa, Japonya ve İngiltere sabit duruş sergiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise bu ayki toplantısında güçlü bir faiz indirimiyle öne çıktı.