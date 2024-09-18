Fed kararı öncesi altında hareketlilik: 18 Eylül 2024 altın fiyatları

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:44

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:49

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'den 4 yıl sonra faiz indirimi beklenirken altın rekor seviyeye yakın yükseldi.

Spot altın kritik kararın açıklanacağı gün 2 bin 576 dolara kadar yükselirken saat 08.40 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 2 bin 566 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons ve dolar fiyatlarının etkili olduğu gram altın ise 2 bin 813 liradan satışa sunuluyor.

Ons altında rekor 2 bin 589 dolar olarak kaydedilirken gramda ise rekor 2 bin 832 TL olmuştu.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ YÜZDE 65

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2.818,98 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.707,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.410,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.675,28 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.753,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 46.831,42 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.576,40 dolar