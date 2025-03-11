Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Mart faiz kararı beklenti ne yönde?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:56

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:56

Fed Mart faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi. Peki, Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, ayrıntılar...

FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 19 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Toplantı sonrası faiz kararı, aynı gün saat 22.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.

FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.