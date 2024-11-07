Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:42

Amerikan Merkez Bankası (FED) yıl boyunca belirli aralıklarla yaptığı toplantılarda, küresel piyasalar için kritik öneme sahip faiz kararlarını açıklıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Kasım ayı toplantısı 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Kasım ayı faiz kararı 7 Kasım Perşembe saat 21:00'da açıklanacak.

FED FAIZ İNDİRİMİ ALTINI VE DOLARI NASIL ETKİLER?

Dolar: FED faizi düşürdüğünde, dolar genellikle kısa ve orta vadede değer kaybeder. Faiz indirimi, ABD ekonomisini teşvik etmek için dövizin bollaşmasına ve yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına neden olur.

Altın: Faiz indirimi altın fiyatlarını genellikle yükseltir. Doların zayıflaması, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören ons altının değer kazanmasına yol açar. Ayrıca, altının güvenli liman olarak görülmesi, yatırımcıların altına yönelmesini sağlar ve bu da altın fiyatlarının artmasına neden olur.