Fed yetkilisi faiz beklentisini açıkladı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:48

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:48

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Hala 'pandemi ekonomisinde' olduklarını söyleyen Bostic, ekonominin ve enflasyonun kademeli olarak yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Cincinnati'de konuşan Bostic Fed'in risklerin farkında olduğunu ancak bu risklerin genel ekonomiye yayılmasını beklemediğini belirtti.

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan Bostic faiz oranlarında erken indirimin, ekonomide tahribatının daha yüksek olabileceğini dile getirdi.

Fed yetkilisi, Cuma günü yaptığı açıklamada da enflasyon ve tahminlerden güçlü gelen veriler ışığında bu sene 2 yerine artık tek faiz indirimi beklediğini söylemişti.

ABD Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,5 aralığında bırakmış, bu yıl 3 faiz indirimi projeksiyonlarında da değişiklik yapmamıştı.