Fed'in iki numaralı koltuğuna güvercin aday

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:00

Wall Street Journal’ın haberine göre Beyaz Saray yetkilileri Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee’nin bu görev için değerlendirilmesi için Senato’da kritik bir Demokrat müttefikle görüşmeler yürütüyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown çarşamba günü Beyaz Saray yetkilileriyle Başkan Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı Lael Brainard'ı en büyük ekonomi danışmanı olarak atama kararının yarattığı boşluk hakkında konuştuğunu söyledi.

"FED'İN İÇİNDE DE İYİ İŞLER ÇIKARACAK BİRİNİ İSTİYORUM"



Ohio’nun Demokrat Senatörü herhangi bir ismi görüşülüp görüşülmediğini açıklamasa da Fed’in istihdam ve ücretler konularına yoğunlaşacak bir aday görmek istediğini kaydetti. Brown Bloomberg News’e verdiği demeçte Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu iki konudan birine daha fazla önem verdiğini söyledi.

"Agresif olacak ve ücretler ve ikili yetki için Fed'in içinde de iyi işler çıkaracak birini istiyorum" diye ekledi.

53 yaşındaki Goolsbee daha önce Başkan Barack Obama'nın ekonomi danışmanıydı ve Chicago Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ekonomi profesörüydü.

Goolsbee, Chicago Fed'de göreve başladığından beri para politikası hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmadı, ancak Wall Street iktisatçıları onu tıpkı Brainard gibi tam istihdamı sağlamaya yönelik daha fazla desteğe meyleden bir güvercin olarak tanımlıyor. Politika yapıcılar çok yüksek enflasyonla mücadele etmeye devam ederken, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu ayın başlarında faizleri çeyrek puan artırma kararını destekledi.

Bankacılık Komitesi’nde kıdemli bir Demokrat olan New Jersey Senatörü Bob Menendez, Goolsbee'nin değerlendirildiğini duymadığını, ancak bir Latin adayını tercih ettiğini ve Beyaz Saray'a bazı isimler önereceğini söyledi.

Menendez, Goolsbee ile ilgili, "O her zaman yardımcı saha oyuncusu olacak, her şey için geliyor. Fed'de bir Latin görmek istiyorum. 109 yıllık tarihinde hiç kimsemiz olmadı ve değerlendirilmesi için Beyaz Saray'a bazı isimler göndereceğiz” dedi.

"COOK OLMASINI BEKLİYORUM"



Brown, Bankacılık Komitesi'nin Brainard'ın halefinin adaylığını düşündüğünde, Mayıs ayında Fed'e gelecek Ocak'ta sona erecek olan süresi dolmamış bir dönem için hizmet vermesi onaylanan Lisa D. Cook'un yeniden aday gösterilmesini değerlendirilmesinin olası olduğunu söyledi.

Brown, "Bunu daha önce yaptık, aynı anda iki tane yaptık," dedi. "Ve 14 yıllık bir süre için Cook olmasını bekliyorum."

Cook'un onayı, Senato Cumhuriyetçilerinin sert direnişinin ardından geldi. Geçen yıl iki siyasi parti arasında eşit olarak bölünmüş olan Senato Bankacılık Komitesi, onun onaylanması konusunda çıkmaza girmişti. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer oylamayı Senato'nun tamamına devrettikten sonra, 51-50 oyla onaylanmış ve eşitliği bozan Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyu olmuştu.