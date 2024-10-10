Fernas Madencilik işçilerine polis ablukası: 'Gerekirse öleceğiz ama dönmeyeceğiz'
Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Fernas Madencilik işçilerinin, Ankara’ya taşıdıkları direnişleri devam ediyor. İşçilerin TBMM'ye yürümesine izin verilmedi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki Fernas Madencilik’te, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu işyerinde, iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılmıştı. Fernas Madencilik işçileri, direnişlerinin 46. gününde Ankara’daki Kurtuluş Parkı’ndan Meclis’e yürümeye karar verdi. İşçiler, 46 gündür sorunlarının çözülmediğini ve Meclis’e yürümekten başka bir seçeneklerinin kalmadığını belirtti. Ancak yürüyüşe engel olan polis kuvvetleri parkın çevresini kapatarak işçilerin ve sendika temsilcilerinin parktan çıkmasını engelledi.
HOLDİNGLERE AYRI İŞÇİLERE AYRI TÜRKİYE
Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, parkta yaptığı açıklamada, Meclis’te grubu bulunan tüm partilerle görüştüklerini ve görüşmeler sırasında kendilerine hak verildiğini söyledi. Aksu, “O zaman yürümekte haklıyız; burada kolluğa verilen talimat hukuksuzdur” dedi.
Türkiye’deki hukuk sisteminin iki farklı uygulamaya sahip olduğunu vurgulayan Aksu, "Holdinglere ve yöneticilere ayrı, işçilere ve emekçilere ayrı bir muamele var. Eğer yasaya uymayacaksanız, bu yasaları yazmayın veya kaldırın. Köleliği de yasalaştırın ki holdingler istedikleri gibi toplu olarak işçi öldürebilsin. İşçileri diledikleri gibi işten atabilsinler. Eğer durum buysa ve eşit yurttaş değilsek, bunun Anayasa’da yazılmasına da gerek yok" ifadelerini kullandı.
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