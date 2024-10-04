Direnişlerini başkentte sürdüren Fernas işçileri taleplerinin karşılanmasını istiyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve Soma’dan Ankara’ya yürüyen işçiler dün TBMM’deydi.

İşçiler önceki gün Meclis’te siyasi partilerle görüşmelerinin ardından geceyi Kurtuluş Parkı’nda geçirdi. 39 gündür Soma’da ve yollarda hak arayan işçiler adına toplam 8 kişi dün AKP milletvekilleriyle görüşmek için Meclis’e geldi. Ancak girişte Meclis’e girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

CHP DEVREYE GİRDİ

Meclis’e alınmayan işçiler karara tepki gösterdi. Daha sonra CHP milletvekilleri devreye girdi. İşçilerin Meclis’e girmelerine izin verildi. İşçiler Meclis’te AKP milletvekilleri Mustafa Arslan ve Erol Keleş ile görüştü. Bu görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

İşçilere, Fernas’ın sahibi Ferhat Nasıroğlu ile görüştürme sözü verildi. İşçiler, Nasıroğlu ile görüşmek için uzun süre Meclis’te bekledi. İşçilere, Ferhat Nasıroğlu’nun dışarıda olduğu söylendi. Fernas işçileri, AKP’lilere talepleri karşılanıncaya kadar Ankara’dan gitmeyeceklerini bildirdi.

Bu arada diğer işçilerin Kurtuluş Parkı’ndaki bekleyişleri de gün boyunca sürdü. Soma’da Fernas’ın önünde bekleyen aileler Ankara’dan gelecek haberi bekledi.

BARETLERİNİ YERE VURUP SLOGAN ATTILAR



Maden işçileri Çankaya ilçesindeki Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemi yaptı. İşçilerin yetkililere seslendikleri video, üye oldukları sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Oturma eylem yapan işçiler baretlerini yere vurup slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin” sözleriyle taleplerinin çözümü için yetkilileri işaret etti. Eylemde “Dişler kenetli, ayaklar çıplak; Somalı madenci kazanacak” yazılı pankart yer aldı.



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