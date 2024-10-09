İşçi eylemi süren AKP’li Nasıroğlu’na ait Fernas’ta toplu ölüm riski uyarısı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

Seslerini duyurmak için 44 gündür eylemde olan, Manisa’dan Ankara’ya yalın ayak yürüyen ve Ankara Kurtuluş Parkı’nda beklemeye devam eden Fernas işçileri, perşembe gününe kadar çözüm gelmezse Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı. Bağımsız Maden-İş Sendikası ise madendeki ihmalleri ortaya koyan ve toplu ölüm riski olduğu belirtilen bir rapor hazırladı. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te yaşananları bir araya getiren “Bir Daha 301 Olmasın Diye Fernas’ta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı raporda iddialar özetle şöyle: