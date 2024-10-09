İşçi eylemi süren AKP’li Nasıroğlu’na ait Fernas’ta toplu ölüm riski uyarısı
Ankara Kurtuluş Parkı’nda beklemeye devam eden Fernas işçileri, perşembe gününe kadar çözüm gelmezse Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı.
Seslerini duyurmak için 44 gündür eylemde olan, Manisa’dan Ankara’ya yalın ayak yürüyen ve Ankara Kurtuluş Parkı’nda beklemeye devam eden Fernas işçileri, perşembe gününe kadar çözüm gelmezse Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı. Bağımsız Maden-İş Sendikası ise madendeki ihmalleri ortaya koyan ve toplu ölüm riski olduğu belirtilen bir rapor hazırladı. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te yaşananları bir araya getiren “Bir Daha 301 Olmasın Diye Fernas’ta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı raporda iddialar özetle şöyle:
- Yeraltında kullanılmaması gereken araçlar ve hava sirkülasyonundaki eksiklik sebebiyle karbonmonoksit sorunu yaşanıyor. Ocakta taşıma işlemleri bant sistemiyle değil, loder, kamyon vb. araçlarla yapılıyor. Ancak araçlarda filtre sistemi yok.
- Elektrikli jeneratör yerine dizel jeneratör kullanılıyor. Bu da aşırı ısınma ve yoğun egzoz dumanına neden oluyor. İşçilerde göz yanması, nefes almada zorluk ve baş dönmesi şikâyetleri ortaya çıkıyor.
- Elektrik sistemleri ile yeraltı suyu bir arada bulunuyor. Suyun içinde elektrik akımına kapılarak toplu ölme riski var.
- Gaz ölçüm ve izlemedeki ihmalkârlık ve manipülasyon nedeniyle toplu ölüm riski var.
- Metan gazı ve monoksit oranı olduğundan daha düşük gösteriliyor. Sensörlere temiz hava hortumla bağlanarak riskli gazların doğru ölçümü engelleniyor.
- Kaynak ve kesim yapılacak yerlerde gaz ölçümleri yapılmadan çalışma sürdürülüyor.
- Yeterli düzeyde işçi yok. Fernas’ın devlet desteği ve teşvikler kapsamında bin 100 işçi istihdam edeceği görünüyor. Maden ocağında güncel sayı ise 500’ün altında.
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