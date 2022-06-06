Fiat Doblo Türkiye'den gidiyor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 22:24

Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında üretme kararı aldı.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"FIAT (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

2000 yılından beri Bursa'da üretimi yapılan hafif ticari araç Doblo, bugüne kadar toplam 2 milyon adetten fazla üretildi. Fiat, Bursa'da yıllık 40 bin adedin üzerinde Doblo üretiyor.