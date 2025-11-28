File Market farklı şubelerinden 17 işçiyi işten çıkardı: Sendikalaşma yine hedefte!

Perakendeden madenciliğe kadar birçok sektörde emekçiler, düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve sendikal baskılara karşı ses yükseltiyor.

File Market Türkiye genelinde, çeşitli şubelerinde çalışan 17 işçiyi, sendikal örgütlenme faaliyeti sebebiyle işten çıkardı. Düşük maaş ve zorlu çalışma koşullarına karşı Tez Koop-İş sendikasında örgütlenmeye başlayan işçiler “performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek 14 Kasım’da işten atıldı. 6 yıldır İstanbul Bayrampaşa şubesinde çalışan ve sendikaya öncülük ettiği için işten atıldığını belirten Kader Kırca Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Süt iznim bile bitmeden kod 46 ile işten atıldım. Çocuğumla birlikte marketin önünde bireysel eylem yapmaya başladım. Markete gelenlere durumu açıkladığımda alışveriş yapmaktan vazgeçiyorlar” dedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tez Koop-İş avukatlarından Cem Özmen Türkiye genelinde işten çıkarılan sendikalı işçilerin işe iadesi için hukuki süreçlerin başlatıldığını söyledi.

"İŞTEN ÇIKARILANLARIN HEPSİ SENDİKALI"

Kod 49 (yüz kızartıcı suç nedeniyle işten çıkarma) ile işten çıkarıldığı için iş bulmakta zorlandığını ifade eden Kırca, “Diğer arkadaşlarım paraya ihtiyacı olduğu için başka iş buldular. Ben salı ve perşembe günleri marketin önüne giderek çocuğumla birlikte bireysel eylem yapıyorum. 6 yıldır çalışan deneyimli bir personelim buna rağmen performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işimden edildim. Markette temizlikten güvenliğe görev tanımı olmaksızın düşük maaşa çalışıyoruz. Ben de dahil olmak üzere işten atılanların hepsi diğer işçileri sendikaya davet eden kişiler” ifadelerini kullandı.

Kırca’nın aktardığına göre İstanbul’da bulunan şubelerde 8, Türkiye genelinde ise 17 kişi File Market tarafından aynı gün işten çıkarıldı. İşten çıkarılanların tümü sendikalı. İddiaya göre sendikaya üye olan kişiler işveren tarafından işten atılmakla tehdit edildi ve istifa edenlerin işine son verilmedi.

Eylemini tek başına sürdüren Kırca, “Emeğimi sonuna kadar talep edeceğim, çocuğumun hakkını alacağım. İşimi geri istiyorum” dedi.

HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILDI!

Konuya dair Cumhuriyet’e açıklama yapan Tez Koop-İş avukatlarından Cem Özmen ise şunları kaydetti:

“File Market, işyerlerinde sendikal örgütlenmenin başladığını öğrenmesinin hemen ardından Türkiye genelinde kapsamlı ve hukuksuz bir işten çıkarma süreci başlatmıştır. FİLE, bu süreçte yasal prosedürleri hiçe sayan yöntemlere başvurmuş, işçilerin haklarını dahi ödemeyerek açıkça hukuka aykırı davranmıştır. Anayasa ile güvence altına alınan sendika hakkını hedef alan bu saldırgan tutum karşısında Tez-Koop-İş Sendikası, işten çıkarmaların yaşandığı tüm illerde hukuki süreçleri derhal başlatmıştır. İşten atılan işçilerin işlerine iadesi ve tüm FİLE işçilerinin toplu iş sözleşmesine kavuşması için yürütülen sendikal mücadelemiz, yargı mercileri önünde de kararlılıkla devam etmektedir.”