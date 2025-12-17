Financial Times'da yayımlandı: 2026 yılında ekonomiyi bekleyen en büyük risk ne?

Yapay zekâ yatırımları son yıllarda küresel piyasalarda güçlü bir yükseliş sergilerken, “balon” tartışmaları da giderek yoğunlaşıyor. Financial Times’ın düzenlediği yıllık yatırımcı yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen uzmanlar, yapay zekâ şirketlerinin değerlemelerinin ne kadar sürdürülebilir olduğu ve 2026’da sert bir düzeltme ihtimali olup olmadığı sorularını ele aldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ İKİYE AYRILDI

Toplantıya katılan gazeteciler, fon yöneticileri ve yatırım stratejistleri arasında ortak bir görüş oluşmadı. Bazı uzmanlar yapay zekâ hisselerinde balon sinyalleri gördüklerini dile getirirken, portföy yöneten isimler mevcut değerlemelerin geçmişte yaşanan dot-com balonuna kıyasla daha sağlam temellere dayandığını savundu.

Fon yöneticisi Simon Edelsten, günümüzde öne çıkan yapay zekâ şirketlerinin güçlü bilançolara sahip olduğunu vurgulayarak, “2000 yılındaki gibi temelsiz değerlemeler yok” değerlendirmesinde bulundu. Nvidia, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin pahalı olmasına rağmen aşırı uçta olmadıkları görüşü öne çıktı.

TALEP GÜÇLÜ, BEKLENTİLER YÜKSEK

Fidelity’den Niamh Brodie-Machura, yapay zekâya yönelik talebin tedarik zincirinin tamamına yayıldığını ve arzın bu talebi henüz karşılayamadığını belirtti. Ancak yatırımcıların artık yapılan harcamaların somut kazanca dönüşmesini görmek istediğini ifade etti. Beklentilerin karşılanmaması halinde piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

GEÇMİŞ BALONLARLA BENZERLİK TARTIŞMASI

FT yazarı Stuart Kirk, geçmişte birçok balona tanıklık ettiğini belirterek daha temkinli bir tablo çizdi. Kirk, “Her balonda ‘bu kez farklı’ denir ama sonuç değişmez” sözleriyle yapay zekâ hisselerindeki yükselişe mesafeli yaklaştığını dile getirdi.

Katie Martin ise yapay zekânın dönüştürücü etkisini kabul etmekle birlikte, piyasalarda ciddi bir “köpük” oluştuğunu savundu. Martin, bazı hisse hareketlerinin yatırımcı davranışlarında aşırılığa işaret ettiğini ve bunun klasik balon göstergeleri arasında yer aldığını ifade etti.

2026 İÇİN EN BÜYÜK RİSK: ENFLASYON

Uzmanların ortaklaştığı en önemli risk başlığı enflasyon oldu. Enflasyonun yeniden yükselmesi ve merkez bankalarının faiz indirimlerini durdurmak zorunda kalması halinde, başta yapay zekâ hisseleri olmak üzere tüm piyasalarda satış baskısının artabileceği belirtildi.

Özellikle ABD’de ücret artışlarının hızlanması ve mali teşviklerin talebi canlı tutması, 2026 yılında yeni bir enflasyon dalgası riskini gündeme taşıyor.

YAPAY ZEKÂ YÜKSELİŞİNİ TERSİNE ÇEVİREBİLECEK RİSKLER

Toplantıda, yapay zekâ rallisini durdurabilecek diğer riskler de sıralandı. Bunlar arasında yatırımların beklenen ticari getiriyi sağlayamaması, Çinli yapay zekâ şirketlerinden gelebilecek düşük maliyetli ve güçlü modeller ile küresel piyasalarda yaşanabilecek beklenmedik “siyah kuğu” gelişmeleri öne çıktı.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİ ARAYIŞI

Bazı uzmanlar portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekerken, yalnızca yapay zekâ hisselerine odaklanmanın riskli olabileceğini vurguladı. Avrupa ve Japonya borsaları ile savunma ve sağlık sektörleri alternatif alanlar olarak gösterildi. Altın ise kimi uzmanlara göre güvenli liman, kimilerine göre ise piyasalardaki köpüğün başka bir yansıması olarak değerlendirildi.

2026 İÇİN OLUMLU SENARYOLAR DA GÜNDEMDE

Toplantıda temkinli yaklaşımların yanı sıra iyimser beklentiler de dile getirildi. Ukrayna’nın yeniden inşası, Çin teknoloji hisseleri ve İngiltere borsasında görece ucuz kalan şirketler, 2026 için fırsat barındıran alanlar arasında sayıldı.

Uzmanlara göre tablo net, yapay zekâ büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıyor ancak beklentiler oldukça yükselmiş durumda. 2026 yılı, bu beklentilerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceğinin test edileceği bir dönem olabilir.