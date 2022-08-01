Financial Times KKM'ye işaret etti: 'En endişe verici ülke Türkiye'
Gelişmekte olan ülkeler, yabancı yatırımcıların rekor düzeyde geri çekilmesinden etkilenmeye devam ediyor. Küresel durgunluk endişesi ve yükselen faiz oranları yatırımcıların çıkış için acele etmesine sebep oluyor. Financial Times'ta yer alan habere göre; gelişmekte olan ülkeler arasında en endişe verici ülke Türkiye oldu. Sebep ise faiz artırımının reddedilerek lirayı desteklemeye yönelik adımlar atılması olarak gösterildi.
Yabancı yatırımcılar, resesyon korkularının ve yükselen faiz oranlarının gelişmekte olan ekonomileri nasıl sarstığının altını çizerek, rekor düzeydeki en uzun para çekme serisiyle üst üste beş ay boyunca yükselen piyasalardan çekildiler.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından derlenen geçici verilere göre, uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senetleri ve yerel tahvillerdeki sınır ötesi çıkışları bu ay 10.5 milyar dolara ulaştı. Bu oran son beş aydaki çıkışları 38 milyar doların üzerine çıkardı.
BÜYÜK EKONOMİLER ERKEN DAVRANDI
Birçok düşük ve orta gelirli gelişmekte olan ülke, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki artışlar ve büyük gelişmiş ekonomilerdeki durgunluk korkuları nedeniyle değer kaybeden para birimlerinden ve artan borçlanma maliyetlerinden mustaripken büyük ekonomiler enflasyonla mücadele etmek için erken davrandı ve kendilerini dış etkenlerden koruyan politikalar uyguladı.
"ENİNDE SONUNDA BU SİSTEMLER ÇÖKECEK"
Absolute Strategy Research'ün gelişmekte olan ülkeler üzerine çalışan ekonomisti Adam Wolfe, gelişmekte olan ülkeler arasında en endişe verici ülkeyi Türkiye olarak tanımladı. Brezilya, Meksika, Hindistan ve Güney Afrika gibi büyük ülkelerin de borçlanma maliyetlerinin bu yıl arttığını ancak görece daha az olduğuna işaret ederek en endişe verici ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.
Wolfe, hükümetin faiz oranını artırmak yerine liralaşma adımları atmasının Türkiye'ye yüksek maliyeti olacağının altını çizdi.
Wolfe bu adımların ancak Türkiye'nin nadir görülen bir cari fazla vermesi durumunda işe yarayacağını söyledi.
Kur korumalı mevduat (KKM) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından liralaşma uygulamalarına işaret eden Wolfe “Dış finansmana ihtiyacı varsa, eninde sonunda bu sistemler çökecek” dedi.
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