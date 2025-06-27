Financial Times'tan çarpıcı analiz: Türkiye ekonomisi ve siyasi gerilim Erdoğan'ı zorluyor

Financial Times, Türkiye'deki son gelişmeleri mercek altına aldığı analizinde, siyasi gerginliklerin ve ekonomik sorunların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerindeki etkilerini değerlendirdi. “Türkiye'nin zorlanan ekonomisi Erdoğan'a nasıl zarar veriyor?” başlıklı analizde, ekonomiyle birlikte siyasetteki çalkantıların ülke genelindeki etkileri detaylı biçimde ele alındı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Analizde, faiz indirimlerinin ardından enflasyonda sınırlı bir düşüş yaşandığı ancak iç siyasetteki gelişmelerin bu süreci sekteye uğrattığı belirtildi. Özellikle 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kitlesel protestolar yaşandığı ve bu durumun finansal paniği tetiklediği vurgulandı. Merkez Bankası’nın, döviz kurunu dengelemek için faiz artırmak ve rezerv satışına başvurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

YATIRIMCILAR ÇEKİLİYOR DESTEK AZALIYOR

Financial Times, yaşanan belirsizliklerin yatırımcı davranışlarına da yansıdığına dikkat çekerek, “Yabancı şirketler yatırım planlarını gözden geçirdi, portföy yatırımcıları ise Türkiye piyasalarından çıkış yaptı” ifadelerine yer verdi. Ekonomik sıkıntıların Erdoğan’ın halk nezdindeki desteğini zayıflattığı kaydedildi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI GÜNDEMDE

Yazıda, mevcut anketlerin seçimlerin erkene alınması durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’na farkla kaybedeceğini gösterdiği aktarıldı. Bu tabloya bağlı olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi yönetiminde değişiklik yapabileceği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın görevden alınabileceği yönündeki söylentilere de değinildi.

EKONOMİSTLERDEN SERT UYARI

Analizin sonunda, olası bir yönetim değişikliği ya da ekonomi politikasından sapma halinde Türk piyasalarında büyük bir çöküş yaşanabileceği yönünde uzman görüşlerine yer verildi. Ekonomistler, reformların sekteye uğramasının yatırımcı güvenini daha da zedeleyeceği görüşünde birleşti.