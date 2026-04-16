Finans analisti Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüş uyarısı: 'Uzun vadede geri çekilme...'

Piyasalarda artan risk iştahı ve küresel veri akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Finans analisti Filiz Eryılmaz, hem küresel piyasalar hem de Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filiz Eryılmaz, risk iştahındaki yükselişin temel nedeninin ABD’den gelen haber akışı olduğunu belirtti.

Eryılmaz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Risk iştahının olumlu olduğunu görüyorum ve bunun temel sebebinin özellikle Amerika’dan gelen haber akışı olduğunu düşünüyorum. Dün ABD’de basın sözcüsü Leavitt'in yaptığı açıklamalarda İran’la görüşmelerin devam ettiği ve oldukça verimli geçtiği ifade edildi. Bu da piyasalarda olası bir ateşkes ya da barış ihtimalinin fiyatlanmasına yol açıyor.

ASYA VE KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Asya piyasalarındaki iyimser seyrin de risk iştahını desteklediğini belirten Eryılmaz, teknoloji hisselerindeki yükselişe dikkat çekti:

Asya piyasalarının açılışına baktığımızda genel görünümün pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle teknoloji hisselerinde hem dün hem bugün öne çıkan bir ralli söz konusu. ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde de benzer şekilde olumlu bir hava hakim

ÇİN VERİLERİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Piyasalardaki iyimserliğin bir diğer nedeninin Çin’den gelen büyüme verileri olduğunu ifade eden Eryılmaz, verinin beklentilerin üzerinde geldiğini vurguladı:

Bugünkü pozitifliğin bir diğer önemli nedeni Çin’in ilk çeyrek büyüme verileri. Yıllık bazda yüzde 4,8 beklenirken yüzde 5 gelmesi oldukça güçlü bir veri. Çeyreklik bazda yüzde 1,3 ile beklentilere paralel bir sonuç var. Bu durum küresel risk iştahını destekliyor. Özellikle Çin gibi küresel büyümenin ana motorlarından biri için bu veri; endüstriyel metalleri, Asya endekslerini ve genel olarak piyasaları yukarı taşıyan bir unsur

PETROL FİYATLARINDA DENGELENME ARAYIŞI

Petrol fiyatlarında iki yönlü etki olduğunu belirten Eryılmaz, hem Çin verileri hem de ateşkes beklentilerinin fiyatlamayı etkilediğini söyledi:

Petrol tarafında ise iki yönlü bir etki var. Çin’den gelen güçlü büyüme verisi petrolü yukarı iterken, ateşkes beklentileri fiyatları baskılıyor. Bu nedenle petrol fiyatları şu an dengelenme arayışında

BORSA İSTANBUL ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, küresel iyimserliğin yerel piyasalara da yansıdığını belirtti:

Bu küresel iyimserlik Türkiye piyasalarına da olumlu yansıyor. Borsa İstanbul’da endeks 14.252 seviyesinde kapanarak tarihi zirve olan 14.532’ye oldukça yaklaşmış durumda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni ve güçlü bir yükseliş hikayesi başlayabilir. Ancak bunun için sadece küresel destek yeterli olmayabilir, ek bir hikayeye ihtiyaç var.

KISA VADELİ STRATEJİ VE SEVİYELER

Kısa vadeli yatırımcılar için uyarılarda bulunan Eryılmaz, yüksek seviyelerde temkinli olunması gerektiğini belirtti:

Kısa vadeli yatırımcılar için 14.532 üzerinde hacimli ve güçlü bir kapanış görülmeden yüksek pozisyon almak riskli olabilir. Daha temkinli yatırımcılar için günlük kapanışlar beklenmeli. Alternatif olarak, bu direnç seviyesinden dönüş olursa kısa vadeli satış fırsatları değerlendirilebilir ve 14.200–14.100 bandına doğru geri çekilmeler görülebilir

MERKEZ BANKASI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Para politikası tarafına da değinen Eryılmaz, iletişimin piyasa beklentileri açısından kritik olduğunu ifade etti:

Merkez Bankası tarafında ise Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın ‘Her arz şoku para politikası müdahalesi gerektirmez’ açıklaması oldukça önemli. Bu açıklama, piyasadaki faiz artışı beklentilerini yumuşatabilecek bir sinyal niteliğinde. Piyasa şu an ikiye bölünmüş durumda; bir kesim faiz artışı beklerken diğer kesim beklemiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Değerli metallere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, gümüşün son dönemde daha güçlü performans gösterdiğini belirtti:

Altın ve gümüş tarafında ise son dönemde gümüşün daha güçlü performans gösterdiği dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, artan risk iştahıyla birlikte sanayi metallerine olan talebin yükselmesi. Çin verileri de bu hareketi destekliyor

Altın için kritik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Kısa vadede altın için 4830 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin üzerinde güçlü kapanışlar alım fırsatı yaratabilir. Aksi durumda dirençten dönüşlerde kısa vadeli satışlar gündeme gelebilir. Uzun vadede ise her geri çekilme kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Gümüş tarafında ise 80,2 dolar üzerindeki hareketin yükselişi desteklediğini, 78,7 dolar seviyesinin ise kritik destek olarak izlendiğini belirtti.

Alternatif yatırım araçlarına da değinen Eryılmaz, gümüş odaklı yatırım ürünlerinin öne çıkabileceğini ifade etti.