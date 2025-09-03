Finans devlerinden Merkez Bankası faiz kararı tahmini!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından gözler 11 Eylül'de açıklanacak faiz oranlarına çevrildi. Capital Economics’in değerlendirmesine göre, bu tablo bir sonraki toplantıda güçlü bir indirim beklentisini artırıyor.

CAPITAL ECONOMICS’TEN YENİ FAİZ BEKLENTİSİ

Capital Economics analisti William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin TCMB’ye faizleri daha fazla indirme imkanı sağladığını belirtti. Ağustos ayında yıllık enflasyonun gerilemesi, fiyat artışlarındaki hız kaybını gösterirken Jackson, bu durumun Para Politikası Kurulu toplantısında geniş çaplı bir indirimin önünü açabileceğini ifade etti.

HAZİRAN TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

Jackson, daha önce yıl sonunda faizlerin yüzde 38 seviyesine çekileceğini öngörmüş, yeni tahmininde ise yüzde 41’e işaret etmişti.

JPMORGAN’DAN REVİZE, ING’DEN TEMKİNLİ BEKLENTİ

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, eylül toplantısı için daha önce açıkladığı 300 baz puanlık indirim beklentisini 200 baz puana düşürdü. ING Global ise, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki baskılara dikkat çekerek Merkez Bankası’nın daha ölçülü bir adım atabileceğini vurguladı.

ENFLASYON VE SİYASİ GÜNDEM PARA POLİTİKASINI ETKİLİYOR

ING analistleri, toplantının siyasi gündemle aynı tarihe denk gelmesinin hassasiyetleri artırabileceğini, Merkez Bankası’nın ise döviz talebini yakından izleyeceğini belirtiyor. Ayrıca, açıklanan enflasyon raporundaki hedeflerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasının faiz adımlarını sınırlayabileceği yorumu yapılıyor.

Merkez Bankası’nın, daha önce olduğu gibi kararlarını veri odaklı biçimde alması bekleniyor. Ancak enflasyonun dirençli seyri, agresif indirimlerin önünde engel olarak görülüyor.