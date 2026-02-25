Finans sektörü için kritik eşik: Yapay zekâ ve bulutta yeni dönem!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zekâ ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı, 13–15 Şubat tarihleri arasında finans sektörünün teknoloji ajandasını yeniden şekillendiren kritik bir platforma dönüştü. Yaklaşık 30 bankanın 100’e yakın CIO ve üst düzey IT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; yapay zekâ, bulut bilişim, veri merkezi altyapıları, güvenlik, yönetişim ve regülasyon başlıkları yalnızca teknik boyutuyla değil, sektörün yakın ve orta vadeli yatırım perspektifi çerçevesinde ele alındı. Çalıştay sonunda, finans sektöründe yapay zekâ kullanımının güvenli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir çerçevede ilerlemesi için ortak bir yol haritası oluşturulması yönünde mutabakata varıldı.

REGÜLASYON VE İNOVASYON AYNI ZEMİNDE BULUŞUYOR

Yapay Zekâ ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı’nda konuşan BDDK Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin finansal sistem üzerindeki etkilerinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetişim, güven ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Yapay zekâ ve bulut bilişim alanında yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın olmayacağını belirten Dr. Aydın, destekleyici mekânizmalarla güveni tesis eden sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

YAPAY ZEKÂ İÇİN ORTAK TEST VE DOĞRULAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Çalıştayın en dikkat çekici çıktılarından biri, KKB iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan “Yapay Zekâ Güvenli Test ve Doğrulama Ortamı (Yapay Zekâ Sandbox)” oldu. Bu yapı ile bankalar ve finansal kuruluşlar, kullandıkları yapay zekâ modellerini güvenilirlik, açıklanabilirlik, şeffaflık ve regülasyon uyumu kriterleriyle test edebilecek. Böylece yapay zekâ uygulamaları canlı ortama alınmadan önce denetlenebilir ve ölçülebilir bir çerçevede doğrulananacak. Dr. Mustafa Aydın, “Bu platform, yalnızca bir deneme ortamı değil; regülasyon ile inovasyonun birlikte şekillendiği bir güven altyapısı olacak. Kural koyucu rolümüzün ötesine geçerek uygulamanın içinde yer alacağız” diye konuştu.

Söz konusu yapının, özellikle yüksek maliyetli yapay zekâ altyapılarına erişimde orta ve küçük ölçekli bankalar için rekâbet eşitliğini güçlendirmesi bekleniyor.

YÜKSEK MALİYETLİ YAPAY ZEKÂ ALTYAPILARINDA ORTAK KULLANIM

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, Türk bankacılık sektörünün bilgi sistemleri altyapısı ve regülasyon uyumu açısından güçlü bir seviyede bulunduğunu belirterek, “Yapay zekâ, veri merkezi yatırımları ve bulut stratejileri artık yalnızca teknik başlıklar değil, sektörümüzün dayanıklılığı ve geleceğe hazırlığı açısından stratejik konular haline geldi” dedi.

Şahin, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarının önümüzdeki dönemde kritik öneme sahip olacağını vurgulayarak, özellikle küçük ve orta ölçekli bankalar açısından bu yatırımların önemli maliyetler doğurabildiğine dikkat çekti. Kredi Kayıt Bürosu’nun stratejik odağında konumlandırdığı veri merkezinin 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü, bu altyapının sektör genelinde kapasiteyi güçlendirebilecek bir zemin oluşturacağını söyledi. Veri egemenliği konusunun da altını çizen Şahin, bu başlığın dijitalleşen ve yapay zekâ uygulamalarını hayata geçiren tüm sektörler için stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Şahin, veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına ilişkin konuların kamu otoriteleri ve sektör paydaşlarıyla birlikte, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

KLOUDEKS İLE YAPAY ZEKÂ SERVİSLERİNE DAKİKALAR İÇERİSİNDE ERİŞİM

Çalıştayda, KKB’nin geliştirdiği kurumsal yapay zekâ mimarisi, Agentic AI Framework ve yapay zekâ üretim hattı yaklaşımı da ele alındı. Akıllı asistanlar ve chatbot’ların yanında yapay zekânın gerçek iş problemlerini çözen, aksiyon alabilen Agentic AI kullanımlarının tüm dünyanın gündeminde olduğu vurgulandı. Yüksek yatırım maliyetleri gerektiren GPU altyapılarının tekil kullanımı yerine, bu altyapıların gelişmiş yapay zekâ servisleriyle sektörün kullanımına açılmasının, finans sektörü için verimlilik yaratacağı ifade edildi. Bu kapsamda KKB’nin yerli ve güvenilir bulut ortamı Kloudeks’in sunduğu; “LLM as a service” (Kloudeks MIA), GPU sanallaştırma altyapıları, SaaS pazaryeri, uyarlanabilir chatbot, yapay zekâ geliştirme ortamları ve güvenlik servislerinin ölçeklenebilir şekilde kullanıma hazır olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKÂ YÖNETİŞİMİNDE YENİ REGÜLASYONLAR YOLDA

Etkinlikte KKB tarafından; bilgi güvenliği yönetim sistemi, veri merkezi sertifikasyonları, bulut güvenliği standartları, yapay zekâ güvenliği, izlenebilirlik, denetlenebilirlik ve post-quantum kriptografi gibi yeni nesil risk alanlarına yönelik yaklaşımlar aktarıldı. BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumda; yapay zekâ yönetişiminin ölçülebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiği vurgulanırken; bankalarda yapay zekâ komiteleri, algoritmik denetim ve risk bazlı regülasyon taslaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

SEKTÖRÜN TEKNOLOJİ AJANDASI ŞEKİLLENİYOR

“Bankacılık Sektörünün Teknoloji Ajandası” başlıklı panelde 7 bankanın üst düzey IT yöneticisi bir araya geldi. Panelde; yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin bankacılık operasyonlarına etkisi, veri merkezi dönüşümü, regülasyon uyumu ve sürdürülebilir teknoloji yatırımları sektör deneyimleri ışığında değerlendirildi.