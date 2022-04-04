Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:23

Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 119 milyar 783 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 651 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 4 milyar 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 43 milyon dolar ve 1 milyar 705 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 278 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 628 milyon dolar ve 17 milyon dolar gerilerken, ithalat borçları 2 milyar 296 milyon dolar yükseldi.

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER DÜŞTÜ

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler 241 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 388 milyon dolar azaldı.

Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 3 milyar 289 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 10 milyon dolar düşüş kaydetti.

Kısa vadeli varlıklar, ocakta 131 milyar 204 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 78 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, ocakta bir önceki aya göre 6 milyar 712 milyon dolar azalarak 52 milyar 871 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 oldu.