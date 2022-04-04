Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı
Merkez Bankası verilerine göre Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 119 milyar 783 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 119 milyar 783 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 651 milyon dolar arttı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 4 milyar 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolara çıktı.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 43 milyon dolar ve 1 milyar 705 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 278 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 628 milyon dolar ve 17 milyon dolar gerilerken, ithalat borçları 2 milyar 296 milyon dolar yükseldi.
YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER DÜŞTÜ
Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler 241 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 388 milyon dolar azaldı.
Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 3 milyar 289 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 10 milyon dolar düşüş kaydetti.
Kısa vadeli varlıklar, ocakta 131 milyar 204 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 78 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, ocakta bir önceki aya göre 6 milyar 712 milyon dolar azalarak 52 milyar 871 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 oldu.
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Basın toplantısını yarım bırakmak zorunda kaldı
- Babacan'dan TÜİK'e enflasyon tepkisi
- Andrey Tarkovski'nin muhakkak izlenmesi gereken filmleri
- Emekli öğretmenin tüm birikimi yangında kül oldu
- İYİ Parti'den asgari ücret çağrısı
- Yurttaş zamlara isyan etti
- LPG'ye büyük zam!
- Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli açıldı
- 'İstismar şüphesi var, iki çocuk riske atılmıştır'
- TFF'de Nihat Özdemir döneminde neler yaşandı?