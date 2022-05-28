Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:02

Dünya fındık üretim ve pazarının merkezi, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Doğu Karadeniz'de ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve küresel ısınmanın etkisiyle yeşerip döllenemedi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilediği bölgede bahar aylarında bile hava sıcaklarının eksili derecelere düşmesiyle oluşan dondan etkilen fındıkta rekolte kaybı yaşandı. Bölge illerindeki zarar ve rekolte kaybının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Rekolte kaybı, ağustos ayında hasada başlayacak üreticiyi endişelendirdi.

"YÜZDE 40 REKOLTE KAYBI BEKLİYORUZ"

Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, küresel ısınmanın mevsimlerin dengesini değiştirdiğini söyleyerek "Trabzon, Giresun, Ordu ve Adapazarı gibi önemli fındık üretim kentlerinin oda başkanlarıyla irtibat halindeyiz. Aynı sıkıntı oralarda da var. Mevsimlerin dengesi değişti; gece havalar hala soğuk. Bu sene fındıkta yüzde 40 oranında bir rekolte kaybı bekliyoruz" dedi.

"ENTEGRE TESİSLERİ KURULMALI"

Fındıkta çok daha fazla katma değer sağlanabileceğini kaydeden Aydemir, "Devletimiz tarıma olan desteğini sürdürüyor. Yüzde 50 ve 70'i kapsayan hibeler devam ediyor ama buradan ihracatçı ve sanayicilere sesleniyorum. Yabancı dev firmalar 2 milyar dolara aldığı fındıktan 12 milyar dolar ciro elde edebiliyor. Ülkemizde 4 tane büyük entegre tesisleri olsa ve her biri 70-80 bin ton fındık kapasitesine sahip olsa. 300 bin tona yakın kısmını mamule çevirebiliriz. Bu sayede fındığın kilosu 40 lira değil 80 lira eder. Bu anlamda eksik kalıyoruz" diye konuştu.

Fındık üretimi yapan Ömer Ordulu ise "Bu sene kış mevsiminin uzun sürerek bahar mevsimine de sarkması sebebiyle özellikle gece saatlerinde soğuk oluyor. Normalde bu aylarda halk arasındaki tabiriyle fındığın doğum yapma dönemiydi fakat havalardan dolayı doğum yapamadı. O nedenle fındık üretiminde yüzde 30-40 oranında bir rekolte kaybı bekliyoruz" dedi.

Üretici Osman Ordulu ise "Özellikle geceleri havalar 10-15 derece daha soğuk oluyor. Bu Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok ama rekoltede ciddi düşüş görünüyor" diye konuştu.