Fındıktaki taban fiyat beklentisi AKP'ye iletildi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2022 yılı mahsulü fındığa üreticinin yüzünü güldürecek iyi bir taban fiyat beklediklerini bunun da 3,5 dolar civarı olması gerektiğini söyledi.

İHA
10 Haziran 2022 Cuma, 00:00
Fındıktaki taban fiyat beklentisi AKP'ye iletildi
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AKP Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve beraberinde bulunan yönetim kurulu üyeleri dün Giresun Ziraat Odası'na ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AKP heyetine fındık için en az 3.5 dolar bandında bir taban fiyat beklediklerini söyledi.

"FINDIK MALİYETİ SERBEST PİYASA FİYATINA EŞİTLENDİ"

Ziraat Odası Başkanı Karan, “Bu yıl astronomik fiyatlardan dolayı üreticiler bahçelerine gübre atamadı ve artan girdi maliyetleri hesaplandığında bir kilogram fındığın maliyeti neredeyse şu anda serbest piyasada işlem gören fındık fiyatına denk gelmektedir. Fındık fiyatı açıklanırken yeniden 17 lirayı gören dolar kuru, artan girdi maliyetleri ve üreticilerin refah payı çok iyi hesaplanmalıdır. Fındık taban fiyatı üretici hasat için bahçesine girmeden ve en az 3.5 dolar bandında bir fiyattan açıklanmalıdır” dedi.


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