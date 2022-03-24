Fırtına etkisini kaybetti: Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandı
Türkiye'de etkisini gösteren soğuk hava ve fırtına, balık çeşitliliğini de etkiledi. Hava koşulları nedeniyle boş kalan balık tezgahları, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle hamsi ile doldu.
Marmara ve Karadeniz Bölgesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava, hale gelen balık miktarını düşürürken, son günlerde fırtınanın etkisini kaybetmesiyle balık tezgâhlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.
HAMSİNİN KİLOSU 50 LİRA
15 Nisan'da balık avlama yasağının başlayacağına dikkat çeken Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar düzeldi. Balık halimize balık gelmeye başladı. Hamsi ağırlıklı gelmeye başlarken, tezgâhlarda şu anda hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık avlama yasağına giriyoruz. Şu anda tezgâhlarımızda hamsinin kilosu 50, yerli Erdek balığı kolarit kilosu 50 ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde de hamsinin fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ramazan ayı geliyor. Ramazanda balık yenmez düşüncesi var, bu doğru değil. Balık bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve koronaya karşı birebir. Bu fiyatlara bol bol balık tüketilmeli" diye konuştu.
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