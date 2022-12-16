Fitch Ratings: 'Makroekonomik ve finansal istikrar riskleri artıyor'
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aşırı şekilde yüksek enflasyona rağmen para politikasının gevşetilmesi, artan küresel faizler ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi politika belirsizliği dikkate alındığında Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrarına yönelik risklerin yükseldiğini vurguladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarıyla ilgili bugün yayınladığı raporda makroekonomik ve finansal risklerin artmasının sektörel görünümü kötüleştirmekte olduğunu ve bankacılık sistemine devlet müdahalesi olasılığını artırdığını vurguladı.
Fitch, bankaların kredi profillerinin hükümetin politika ajandasını destekleyen makro ihtiyati regülasyonlara karşı hassas olduğunu da ifade etti.
Türk bankalarının çok büyük oranda yurt içine konsantre faaliyet gösterdiklerini ve bu durumun Türk bankalarını makro oynaklıklarına ve piyasa oynaklıklarına oldukça açık hale getirdiğini belirten Fitch, bankaların yüksek kısa vadeli döviz borçları itfaları dikkate alındığından refinansman risklerinden kaynaklı olarak liranın değer kaybına karşı hassas olduklarını da vurguladı.
"LİRANIN DEĞER KAYBI BANKALARIN SERMAYE RASYOLARINI AŞINDIRDI"
Fitch, liranın değer kaybının bankaların sermaye rasyolarını aşındırdığını belirtirken, sermaye rasyolarının risk ağırlıklı varlıklar konusunda tanınan toleranstan destek almaya devam ettiklerine de dikkat çekti.
Fitch, otoritelerin son dönemde yayınladıkları çoklu makro ihtiyacı zorunrlulukların bankaların yönetim stratejilerinin uygulanmasına zarar verdiğini, strateji ve fiyat risklerini belirleme kabiliyetlerini sınırladığına, bankalar için kayda değer operasyonel yükler yarattıklarnına inandıklarını da vurguladı.
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