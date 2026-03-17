Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri açıklandı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran kaynaklı çatışmanın kısa süreli bir kesintiyle sınırlı kalacağı yönündeki baz senaryosu kapsamında Türkiye’nin (BB-/Pozitif) kredi profili ve bankacılık sektörü üzerindeki risklerin yönetilebilir düzeyde olduğunu bildirdi.

Kuruluş, güçlü döviz rezerv tamponları ve sıkı para politikası duruşunun bu görünümü desteklediğini belirtirken, çatışmanın uzaması ya da şiddetlenmesi durumunda siyasi müdahalelerin artabileceği ve bölgesel istikrarsızlığın ekonomik etkilerinin riskleri yükseltebileceği uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fitch, baz senaryoda Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintinin kısa süreli olacağını öngörürken, çatışmanın süresi ve geçişlerdeki aksamalara ilişkin belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekti. Mevcut ekonomi politikası çerçevesinin bu tür şokların etkisini sınırlamada önemli rol oynayacağı ifade edildi.

TCMB’NİN ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 1 Mart itibarıyla likiditeyi yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizine yönlendirerek efektif olarak politika faizini 300 baz puan artırdığı ve politika faizini yüzde 37’de sabit tuttuğu belirtildi. Bu adımın, enflasyonla mücadeleye bağlılığın göstergesi olduğu vurgulandı.

Fitch, 2026 yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 seviyesinde olacağını ve enflasyonun yüzde 25’e gerileyeceğini tahmin etti. Hükümetin yeniden uygulamaya aldığı geçici akaryakıt fiyat mekanizmasının fiyat baskılarını sınırlayacağı, geçen yıl bütçe açığının GSYH’ye oranında 2 puanlık iyileşmenin mali alan sağladığı ifade edildi.

TCMB MÜDAHALESİ VE REZERV GÖRÜNÜMÜ

Fitch, TCMB’nin mart ayında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını sınırlamak amacıyla gerçekleştirdiği müdahalelerin maliyetinin 20 milyar doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti. Mevduat dolarizasyon oranında ise önemli bir değişim gözlenmediği belirtildi.

Swap hariç net döviz rezervlerinin 11 Mart itibarıyla 57 milyar dolar seviyesinde olduğu ve 2025 yıl sonuna göre sınırlı bir gerileme yaşandığı ifade edildi. Kuruluş, uluslararası rezervlerde belirgin bir düşüşün kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

FITCH’İN TÜRKİYE TAHMİNLERİ

Fitch raporunda yer alan Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler şu şekilde sıralandı: