Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti.
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