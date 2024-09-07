Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:07
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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