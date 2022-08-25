Fitch, Rus gazının kesilmesine karşı en kırılgan ülkeleri açıkladı!
Fitch Rating, Rus gazının kesilmesine karşı en kırılgan ülkelerin Almanya, Avusturya ve İtalya olduğunu bildirdi.
Fitch bugün yayınladığı yeni raporda, Almanya ve Avusturya'nın güvenilir, hayata geçirilebilir kısa vadeli alternatif enerji tedarikçilerine sahip olmadığını belirtirken, İtalya'nın da AB ülkeleri arasında enerji tüketimi içinde doğalgazın payının en yüksek olduğu ülke olduğunu vurguladı.
AB, RUS GAZINA BAĞIMLILIĞINI AZALTIYOR
Foreks'de yer alan habere göre, Avrupa'ya gaz arzında keskin düşüşlerin Rusya'nın doğalgaz ihracatını politik bir araç olarak kullanmaya hazır olduğuna işaret ettiğini anlatan Fitch, "AB, Rus gazına bağımlılığını azaltıyor, ancak arz ve altyapı sıkıntıları Rus gazı arzındaki kayıpların tamamen telafisinin 3 yıldan daha uzun sürebileceği anlamına geliyor" dedi.
Fitch hazırladığı niceliksel kırılganlık endeksinin Batı Avrupa ülkelerinin orta ve doğu Avrupa ülkelerine göre Rus gazına daha az bağımlı olduklarını gösterdiğini belirten Fitch, ancak Batı Avrupa ülkeleri arasında bu konuda büyük ayrışmalar olduğunu da vurguladı. Fitch, "Eğer Rusya'nın gaz arzı kesilir ise bölge bir bütün olarak ciddi bir makro şok ile karşı karşıya kalır" tespitini yaptı.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Akşener canlı yayında açıkladı!