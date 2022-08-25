Fitch, Rus gazının kesilmesine karşı en kırılgan ülkeleri açıkladı!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:16

Fitch bugün yayınladığı yeni raporda, Almanya ve Avusturya'nın güvenilir, hayata geçirilebilir kısa vadeli alternatif enerji tedarikçilerine sahip olmadığını belirtirken, İtalya'nın da AB ülkeleri arasında enerji tüketimi içinde doğalgazın payının en yüksek olduğu ülke olduğunu vurguladı.

AB, RUS GAZINA BAĞIMLILIĞINI AZALTIYOR

Foreks'de yer alan habere göre, Avrupa'ya gaz arzında keskin düşüşlerin Rusya'nın doğalgaz ihracatını politik bir araç olarak kullanmaya hazır olduğuna işaret ettiğini anlatan Fitch, "AB, Rus gazına bağımlılığını azaltıyor, ancak arz ve altyapı sıkıntıları Rus gazı arzındaki kayıpların tamamen telafisinin 3 yıldan daha uzun sürebileceği anlamına geliyor" dedi.

Fitch hazırladığı niceliksel kırılganlık endeksinin Batı Avrupa ülkelerinin orta ve doğu Avrupa ülkelerine göre Rus gazına daha az bağımlı olduklarını gösterdiğini belirten Fitch, ancak Batı Avrupa ülkeleri arasında bu konuda büyük ayrışmalar olduğunu da vurguladı. Fitch, "Eğer Rusya'nın gaz arzı kesilir ise bölge bir bütün olarak ciddi bir makro şok ile karşı karşıya kalır" tespitini yaptı.