Fitch: Türk bankaları kademeli faiz artışı için hazırlıklı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:48

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:48

Fitch Ratings Türk bankalarının kademeli faiz artışına hazırlıklı olduğunu buna karşın hızlı faiz artışının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

Türk bankaları için potansiyel faiz artış hızının önemli olduğunu belirtilen Fitch değerlendirmesinde, “Kredi fiyatlamaları üzerindeki kısıtlamaların da esnetilmesi durumunda bankalar kredilerini yeniden fiyatlayabilecek” denildi.

Fitch'in değerlendirmesinde "Bu, enflasyonun düşüşü sonucu TÜFE’ye endeksli tahvillerde oluşabilecek düşük getiri etkisini dengeleyebilir” ifadeleri yer aldı.

Kademeli faiz artışının varlık kalitesinde yaratabileceği erozyon için bankaların yeteri kadar tamponu olduğunu söyleyen Fitch potansiyel bir kredi krizine, resesyonist baskılara ve yüksek işsizliğe yol açabilecek hızlı bir faiz artışının bankalar için ciddi olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti.