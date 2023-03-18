Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.

AA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 00:35
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
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Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B", görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Raporda ‘B’ notunun zayıf dış finansman, müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı belirtildi.

Kurum enflasyonun hükümetin büyümeyi desteklemesi nedeniyle bu sene ortalama yüzde 56.5 olacağını, büyümenin yüzde 2.5’e gerileyeceği, 2024’te yüzde 3 olacağı görüşünü paylaştı.

ENFLASYON ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSK

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve TL’de daha fazla değer kaybının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

Fitch 8 Temmuz 2022’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin B+ olan kredi notunu B’ye indirmiş, görünümünü negatif olarak korumuştu.

Kasım ayındaki değerlendirmede ise not ve görünümü teyit etmişti.


Fitch Ratings Kredi Notu Kredi görünümü

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