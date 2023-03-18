Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.
Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B", görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.
Raporda ‘B’ notunun zayıf dış finansman, müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı belirtildi.
Kurum enflasyonun hükümetin büyümeyi desteklemesi nedeniyle bu sene ortalama yüzde 56.5 olacağını, büyümenin yüzde 2.5’e gerileyeceği, 2024’te yüzde 3 olacağı görüşünü paylaştı.
ENFLASYON ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSK
Enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve TL’de daha fazla değer kaybının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.
Fitch 8 Temmuz 2022’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin B+ olan kredi notunu B’ye indirmiş, görünümünü negatif olarak korumuştu.
Kasım ayındaki değerlendirmede ise not ve görünümü teyit etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Gram altında tarihi rekor!
- Hükümet HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 9 oyun
- Mansur Yavaş: Dere yataklarını imara açmışlar