Fitch'den deprem raporu: Kayıp 4 milyar doları aşabilir
Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybının büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini" açıkladı.
Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.
Diğer taraftan notta, "sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği" kaydedildi.
Fitch ayrıca, "katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği" görüşünde.
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