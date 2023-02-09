Fitch'den deprem raporu: Kayıp 4 milyar doları aşabilir

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybının büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü.

bloomberg
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:27
Fitch'den deprem raporu: Kayıp 4 milyar doları aşabilir
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini" açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, "sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği" kaydedildi.

Fitch ayrıca, "katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği" görüşünde.


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