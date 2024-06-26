Fitch'ten iki Türk bankasına 'yatırım yapılabilir' notu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankasının notlarını yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:22
Fitch'ten iki Türk bankasına 'yatırım yapılabilir' notu
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programlarının notlarını yükseltti.

CNBC-e'de yer alan habere göre, A.R.T.S. Ltd. (ARTS), Akbank T.A.Ş. (Akbank; Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR): B+/ Pozitif) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi ve Not İzleme Pozitif'ten çıkarıldı. Görünüm Durağan olarak belirlerdi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı TIB Diversified Payment Rights Finance Company (TIB DPR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. Görünüm ise Durağan olarak belirlendi.

Fitch ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company Ltd'nin (Yapı Kredi DPR) kredi notunu 'BB+' olarak teyit etti. Görünümü pozitif olarak belirledi.


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