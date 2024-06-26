Fitch'ten iki Türk bankasına 'yatırım yapılabilir' notu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankasının notlarını yükseltti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programlarının notlarını yükseltti.
CNBC-e'de yer alan habere göre, A.R.T.S. Ltd. (ARTS), Akbank T.A.Ş. (Akbank; Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR): B+/ Pozitif) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi ve Not İzleme Pozitif'ten çıkarıldı. Görünüm Durağan olarak belirlerdi.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı TIB Diversified Payment Rights Finance Company (TIB DPR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. Görünüm ise Durağan olarak belirlendi.
Fitch ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company Ltd'nin (Yapı Kredi DPR) kredi notunu 'BB+' olarak teyit etti. Görünümü pozitif olarak belirledi.
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