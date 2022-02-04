Fitch'ten kur korumalı mevduat analizi

04 Şubat 2022 Cuma, 12:52

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk mevduat sahiplerinin hükümetin Döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduatlara dönüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi.

Fitch raporunda, "Yüksek enflasyon ve Türk mudilerin döviz mevduatlarından çıkma konusunda isteksizlikleri dikkate alındığında, döviz mevduattan kur korumalı lira mevduata geçişin sınırlı olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bloombergh HT'de yer alan habere göre, Türk yetkililerin yerel basına yaptıkları açıklamaların Ocak 2022 sonu itibariyle döviz mevduatlarının yüzde 4 kadarının kur korumalı lira mevduata döndüğünü gösterdiğini belirten Fitch, BDDK verilerinin de 17 Aralık 2021-28 Ocak 2022 arasında döviz mevduatlarının sadece yüzde 3,8 azaldığını gösterdiğini vurguladı.

Fitch, döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduata dönüşümü uygulamasının lirada değer kaybını sınırlaması halinde, bunun banka fonlamalarının istikrarına yönelik kısa vadeli riskleri azaltarak, döviz cinsinden varlıklara yerel talebi azaltarak bankaların kredi profillerine yönelik riskleri aşağı çekebileceğide vurguladı.

"Bununla birlikte, uygulama lirayı zayıflatan yurt içi güvendeki keskin kötüleşmenin nedenlerini, yüksek enflasyonu, derin şekilde negatif reel faizleri, güvenilik bir politika çıpası olmamasını düzeltemez" ifadelerini kullanan Fitch, "Makro ekonomik oynaklığın kısa vadenin çok ötesinde devam edeceğine inanıyoruz" dedi.