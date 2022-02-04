Fitch'ten kur korumalı mevduat analizi
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki mevduat sahiplerinin kur korumalı mevduata karşı sınırlı bir ilgi gösterdiğini belirtirken, kur korumalı mevduata geçişlerin sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk mevduat sahiplerinin hükümetin Döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduatlara dönüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi.
Fitch raporunda, "Yüksek enflasyon ve Türk mudilerin döviz mevduatlarından çıkma konusunda isteksizlikleri dikkate alındığında, döviz mevduattan kur korumalı lira mevduata geçişin sınırlı olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bloombergh HT'de yer alan habere göre, Türk yetkililerin yerel basına yaptıkları açıklamaların Ocak 2022 sonu itibariyle döviz mevduatlarının yüzde 4 kadarının kur korumalı lira mevduata döndüğünü gösterdiğini belirten Fitch, BDDK verilerinin de 17 Aralık 2021-28 Ocak 2022 arasında döviz mevduatlarının sadece yüzde 3,8 azaldığını gösterdiğini vurguladı.
Fitch, döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduata dönüşümü uygulamasının lirada değer kaybını sınırlaması halinde, bunun banka fonlamalarının istikrarına yönelik kısa vadeli riskleri azaltarak, döviz cinsinden varlıklara yerel talebi azaltarak bankaların kredi profillerine yönelik riskleri aşağı çekebileceğide vurguladı.
"Bununla birlikte, uygulama lirayı zayıflatan yurt içi güvendeki keskin kötüleşmenin nedenlerini, yüksek enflasyonu, derin şekilde negatif reel faizleri, güvenilik bir politika çıpası olmamasını düzeltemez" ifadelerini kullanan Fitch, "Makro ekonomik oynaklığın kısa vadenin çok ötesinde devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
İlgili Haberler
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur korumalı mevduatı' kamu spotu
- Diyanet'ten "Kur korumalı mevduat helal mi?" sorusuna tuhaf cevap
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur korumalı TL mevduat'ı açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- 'Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi'
- 'Sakın tıklamayın' uyarısı: 'Müstehcen fotoğraf' tuzağı
- Atatürk anıtına saldıran kişiler tutuklandı
- Süleymaniye'de ayıbı ortaya çıkaran fotoğraf
- Twitter'ın yeni özelliği sızdırıldı
- 'Benim yüzümden ölmüş olabilir'
- Hak-İş'ten şaşırtan çıkış
- 'Pembe Misafirler' izleyiciyle buluştu
- AKP'li isimden skandal 'Samsun' paylaşımı
- Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım