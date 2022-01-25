Diyanet'ten "Kur korumalı mevduat helal mi?" sorusuna tuhaf cevap
Diyanet İşleri Başkanlığı’na "'kur korumalı mevduat' uygulamasının helal olup olmadığı" soruldu. Ancak Diyanet yanıtında, "konunun istismara açık olduğunu" öne sürerek yanıt vermekten kaçındı.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 20 Aralık gecesi açıklanan 'kur korumalı mevduat' hesabı uygulamasından elde edilecek gelirin "helal" olup olmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı olarak sormuştu.
Hüseyin Baş, 24 Aralık 2021 tarihinde konuyla ilgili olarak, “1096518 evrak kayıt numaralı başvuru ile Diyanet’e sordum. ‘Yeni faizsiz faiz sistemi helal mi?’ Cevabın takipçisi olacağız” demişti.
Diyanet, BTP’ye 32 gün sonra yanıt verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı imzalı yanıtta, “Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uygulama Genelgesi'nin 1. maddesinin (1/ç) amir hükmü gereği, istismara açık olduğu değerlendirilen sorulara cevap verilememektedir” denildi.
Bu yanıtı sosyal medya hesabından paylaşan Baş, “Basit bir soru sorduk. ‘Kur korumalı mevduat sistemi helal mi haram mı?’ 32 gün sonra cevap geldi. İstihareye yatsalar 3 günde cevap verirlerdi. Cevaben, ‘Soru istismara açık cevap veremeyiz’ demişler. Bu ülkede birileri dini istismar ediyor olabilir ama o kesinlikle ben değilim” paylaşımı yaptı.
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