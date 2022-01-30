Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur korumalı mevduatı' kamu spotu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Korumalı Türk lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni yatırım enstrümanlarını tanıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kamu spotu, vatandaşların altın ve kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarına geçişiyle ülkede yatırım, istihdam ve üretim fırsatlarının artacağı öne sürüldü.
Korumalı Türk lirası mevduatına geçenlerin kazançlı çıkacağı belirtilen kamu spotunda, "Sen kazan ki Türkiye kazansın" denildi.
Kamu spotunda şu ifadeler yer aldı:
"Kıymet veriyoruz.? Gece gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz.
Biz el üstünde tuttuğumuz Türk liramıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun seni de tasarruflarını da koruyoruz.? Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, Sen kazan ki Türkiye kazansın."
Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesabıyla vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın." değerlendirmesinde bulundu.
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