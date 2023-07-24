Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: 'Kademeli değişim belirsizliği azaltmakta başarısız'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:02

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:11

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin geçen hafta art arda ikinci defa yaptığı faiz artırımının yeni ekonomi ekibinin izlediği akılcı para ve maliye politikasına dönüş hedefiyle uyumlu olduğunu ancak kademeli olmasına karar verilen bu yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların yatırımcı güvenini tekrar sağlama ve belirsizliği azaltmada zorlanabileceğine dikkat çekti.

Fitch tarafından cuma gecesi yayımlanan değerlendirmede, "(Ekonomi yönetiminin) parasal koşullar ve piyasaları bozan düzenlemelerin (kaldırılarak) normalleşmeye kademeli yaklaşıyor olması ve geçmişte uygulanan politikalardan siyasi nedenlerle vazgeçildiği göz önüne alındığında, yetkililer yatırımcı güvenini kalıcı olarak yeniden tesis etmekte, makro-finansal istikrara olan riskleri azaltmakta ve dış kırılganlıkları hafifletmekte zorlanabilirler" denildi.

"BELİRSİZLİĞİ KALICI ŞEKİLDE AZALTMAK ZAMAN ALACAK"

Fitch, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politika faizi hakkındaki görüşleri ve Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler de dahil olmak üzere var olan siyasi takvimin para ve maliye politikasında "kararlı" keskin bir değişiminin kapsamını sınırlayabileceğini ifade etti.

Fitch Ankara'nın geçmişte para ve maliye politikasında aniden fikir değiştirmesi, para politikasını gereğinden erken gevşetmesi ve merkez bankasının yönetiminde devamlı değişiklik yapması nedeniyle belirsizliği kalıcı şekilde azaltmanın zaman alacağına dikkat çekti.