Fitch, "borç limiti" anlaşması sonrası ABD kararı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:57

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, borç limiti anlaşmasına rağmen ABD'nin "AAA" olan kredi notunun olası bir not indirimi için izlemede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD'de borç limiti açmazının çözümü hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesine izin veriyor olsa da son gerilimi tırmandırma politikasının tüm sonuçlarını ve orta vadeli mali ve borç gidişatına ilişkin görünümü değerlendirdiğimiz için Fitch Ratings, ABD'nin not izlemesini negatif olarak koruyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın askeri olmayan isteğe bağlı harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanması karşılığında borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören yasa tasarısını bugün imzalamasının beklendiği belirtilen açıklamada, borç limitinin askıya alınmasının Fitch'in beklentileri ve ABD'nin "AAA" olan kredi notu ile uyumlu olduğu kaydedildi.

"YÖNETİME OLAN GÜVEN AZALDI"

Açıklamada, borç limiti etrafında tekrarlanan siyasi açmazların maliye ve borç konularında yönetime olan güveni azalttığına inanıldığı ifade edildi.

Artan siyasi kutuplaşmayla son 15 yılda yönetimde sürekli bir bozulma olduğuna işaret edilen açıklamada, borç limiti üzerinde tekrarlanan gerilimi tırmandırma politikası ve artan zorunlu harcamalardan kaynaklanan mali zorlukların üstesinden gelinememesinin mali açıkların ve borç yükünün artmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin notunun ekonominin büyüklüğü, kişi başına düşen yüksek GSYH ve dinamik iş ortamı dahil istisnai güçlü yönleriyle desteklendiği, ancak bu güçlü yönlerden bazılarının yönetim eksiklikleri nedeniyle zaman içinde zarar görebileceği kaydedildi.