Fiyatı altından hızlı yükseldi: O metal 14 yılın zirvesinde!

Son dönemde fiyatı altından bile daha hızlı yükselen germanyum, dünya gündeminin merkezine yerleşti. Çin’in uyguladığı ihracat kısıtlamaları arzı daraltarak metalin fiyatını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN KRİTİK

Savunma sanayinde önemli yere sahip germanyum, savaş uçakları dahil pek çok askeri ekipmanda kullanılan termal görüntüleme sistemlerinin üretiminde hayati rol oynuyor. Haberde, üretimin büyük oranda Çin kontrolünde olduğuna dikkat çekilerek, küresel şirketlerin yeterli stok bulundurmadığı vurgulandı. ABD ve Hollanda’nın çip teknolojisine yönelik kısıtlamalarının ardından Çin’in 2023 yılında germanyum ihracatını sınırladığı hatırlatıldı.

PİYASADA ARZ DARALIYOR

Strategic Metal Investments’tan Terence Bell, Çin’den gelen sevkiyatların kesildiğini belirterek, altı aydır germanyum tedarik edemediklerini açıkladı. “Bütün yazımı, günde iki üç kez germanyum arayan şirketlerden gelen soruları yanıtlayarak geçirdim” diyen Bell, piyasadaki durumu “umutsuz” olarak değerlendirdi.

Kâr amacı gütmeyen Silverado Policy Accelerator’ın verilerine göre, ABD’nin Çin’den germanyum ithalatı 2024 Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 düştü.

FİYATLARDA TARİHİ ARTIŞ

Fastmarkets verilerine göre, 2023 başında kilogramı 1000 dolar civarında olan germanyum fiyatı geçen hafta neredeyse 5 bin dolara ulaştı. Bu artış, 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Tradium’dan Christian Hell, talebin özellikle ABD ve Avrupa’dan geldiğini, piyasada “panik” yaşandığını söyledi.

RUSYA SEÇENEĞİ DE DEVREDIŞI

Rusya’nın önemli tedarikçi olmasına rağmen Ukrayna işgali sonrası uygulanan yaptırımlar, batının germanyum arzını daha da zorlaştırdı. Lockheed Martin’in Koreli üretici Korea Zinc ile tedarik anlaşması yapması, piyasanın geldiği noktayı gösteren bir gelişme olarak değerlendirildi.

YERİNE KOYMAK ZOR

Uzmanlar germanyumun savunma sanayinde yerine konulmasının kolay olmadığını belirtiyor. Fastmarkets analisti Caroline Messecar, performans ve hassasiyet gerektiren askeri optiklerde alternatif malzeme bulmanın zor olduğuna dikkat çekti.

ABD merkezli LightPath Technologies, alternatif çözümler üzerinde çalışsa da CEO Sam Rubin, “Aklı başında hiç kimse mecbur kalmadıkça mevcut bir sistemi yeniden tasarlamaz” diyerek bu sürecin zorluklarını vurguladı.

ÇİN DIŞINDA ÜRETİM ARAYIŞI

Çin dışında üretim yapan sınırlı sayıda şirket bulunuyor. Belçikalı Umicore ve Kanadalı Teck Resources germanyum üretirken, Trafigura’nın yan kuruluşu Nyrstar da ABD’de geri kazanım ve işleme tesisi kurmayı değerlendiriyor.