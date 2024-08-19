Fiyatlar toplama maliyetini bile karşılayamayınca eylemler şekil değiştirdi: Çiftçi ürün dağıtıyor

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Tarımdaki bu eylemleri değerlendiren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, çiftçi için hem tepkisel hem duygusal bir süreç yaşandığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini bedava dağıtmasını iki nedene bağlayan Suiçmez, “Bir tanesi; işçilik maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla ürettiği ürünü toplayıp pazara ulaştırması aşamasında düşük olan fiyatlarla işçiliği karşılayamayacağı için buna yönelik bir tepki var. İkincisi de; zarar ettiklerinin kamuoyu tarafından da görülmesini istiyorlar. Kâr edemedikleri için gelecek dönemde hangi ürünü ekecekleri konusunda kafaları karışık. ‘Ben iflas ettim, batan geminin malları. Buyurun, alan alsın’ şeklinde hem duygusal, hem tepkisel bir süreç yaşanıyor” dedi. Daha kötüsü yolda Üreticinin gelecek yıl ne ekim yapacağı konusunda önünü göremediğine dikkat çeken Suiçmez, “Şu anda düşük alım fiyatı üstünden çiftçi eylemleri gündemde ancak özellikle yılsonunda borçlarını ödeme aşaması gündeme geldiği zaman çiftçiler açısından çok daha olumsuz bir sonuç ortaya çıkacak” diye konuştu.

Suiçmez, çiftçileri biraz da olsa rahatlatacak olan bazı çözümleri şöyle sıraladı:

Çiftçilerin girdi maliyetleri düşürülmeli.

Alım fiyatları çiftçinin kâr koyabileceği şekilde düzenlenmeli.

Çiftçi, tümüyle serbest piyasanın insafına terk edilmemeli.

Kredi faizleri tarım lehine düşürülmeli.

Vergi indirimleri gündeme getirilmeli.

PANCARDA EKİM DÜŞTÜ

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı üreticisinin karşı karşıya kaldığı sorunları yerinde incelemek üzere Niğde de şekerpancarı eken köyleri ziyaret etti. Pancar üretiminin düştüğünü belirten üreticiler, “Bu yıl ekim çok az oldu. Çiftçi yüzde 80 oranında ekim yapmadı. Köyde bin ton ancak çıkar, şeker pancarı ekimi yüzde 80 oranında düştü. Köyde 10 kişi falan ekim yaptı, millet kazanamayınca ekmiyor. Geçen sene süreci çok zorlaştırdılar, alırken beklettiler. Bu nedenle millet üretimden tiksindi. Fabrikaların özelleşmesi zararı millete yansıttı, çiftçi de ekimi bırakıyor” dedi.

BİBER TARLASINI HALKA AÇTI

Çiftçilerin sokaklardaki eylemlerinin sosyal medyaya yansımaları da sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinede üreticilik yapan İsmail Kocakurt, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla yurttaşları tarladaki ürünleri bedava almaya çağırdı. Yurttaşlar çağrıya uyarak toplamaya geldi. Ürün toplayan yurttaşlardan Mesut Turan, “Çiftçimizin hali çok zor. Allah çiftçimize sabır versin” dedi. Biber tarlasını halka açan İsmail Kocakurt ise şu şekilde konuştu:

“Geçen sene 15 liraya sattığımız kapya biber, bu sene 6.5 lira. Geçen yıl 10 liraya sattığımız patlıcan, bu yıl 6- 7 lira bandında. Bu işin devam edebilmesi için tarım politikalarının değişmesi lazım. Pazarda 30-35 liraya satılan biberi ben 6 liraya mal edip 6.5 liraya sattım. 50 kuruş için bu işi yapmam. Bu yıl işi bırakma durumuna geldim.”