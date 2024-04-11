‘Fiyatlar yardımın iki katı’
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, memurlar için açıklanan giyim yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.
İlgezdi, “Bakanlıklar personellerine takım elbise için 677.09 lira ödeyecek. Ayakkabı için ise 191.06 lira lütfedilmiş. Fiyat karşılaştırma sitelerinde en düşük takım elbise fiyatı bakanlığın ödeyeceğinin 2 katından fazla” dedi.
İlgezdi sözlerine şöyle devam etti:
“Her sene ocak-nisan arası giyim yardımı
avansı veren kurumlar personeline resmi
yazı yazarak, yönetmeliğe göre belirlenen
fiyatlar üzerinden giyim yardımlarını
geri istemeye başladılar. Bakanlığın
belirlediği fiyatlara bir çöp alınamazken
diğer taraftan da bu avans iadesi de başlı
başına bir rezalettir.”
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