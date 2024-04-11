‘Fiyatlar yardımın iki katı’

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, memurlar için açıklanan giyim yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00
‘Fiyatlar yardımın iki katı’
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İlgezdi, “Bakanlıklar personellerine takım elbise için 677.09 lira ödeyecek. Ayakkabı için ise 191.06 lira lütfedilmiş. Fiyat karşılaştırma sitelerinde en düşük takım elbise fiyatı bakanlığın ödeyeceğinin 2 katından fazla” dedi.

İlgezdi sözlerine şöyle devam etti: “Her sene ocak-nisan arası giyim yardımı avansı veren kurumlar personeline resmi yazı yazarak, yönetmeliğe göre belirlenen fiyatlar üzerinden giyim yardımlarını geri istemeye başladılar. Bakanlığın belirlediği fiyatlara bir çöp alınamazken diğer taraftan da bu avans iadesi de başlı başına bir rezalettir.”


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