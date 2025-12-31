Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etti: 'Bedri Usta'ya ceza geldi

İstanbul Kadıköy'de gittiği Bedri Usta isimli restorana ait adisyonu paylaşan bir kullanıcı, yemek için 4 bin TL hesap ödediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

İşletme sahibi Bedri Usta, eleştirilere yanıt olarak adisyonu kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sadece yemek ve kuver 3.600 TL… Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4.000 TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL… Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadeleri yer aldı.

İşletmecinin ise müşterisine hitaben kullandığı "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" ifadesi gündem oldu.

BAKANLIK DANIŞMANI: İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy-Fenerbahçe'de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" denildi.