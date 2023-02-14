Ford Avrupa’da 3 bin 800 kişiyi işten çıkartacak
ABD’li otomobil üreticisi Ford elektrikli otomobillere dönüş planı kapsamında Avrupa’da yaklaşık 3 bin 800 kişinin işine son verecek.
ABD'li otomobil üreticisi Ford, elektrikli araç üretimine odaklanmaya başladığı bir dönemde daha hesaplı bir yapıya olan ihtiyacını ve artan maliyetleri gerekçe göstererek gelecek üç yılda Avrupa'da ürün geliştirme ve yönetim alanında çalışan 3,800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Ford, Almanya'da yaklaşık 2,300 kişiyi, İngiltere'de 1,300 ve Avrupa'nın geri kalanında 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve bu işten çıkarmaları gönüllü ayrılma programıyla yapmayı hedeflediğini belirtti.
Ford'un Almanya'daki biriminin başkanı Martin Sander, "Yanmalı motorla hareket eden (taşıtların) aktarma organları için çok daha az iş gerekiyor. Daha az mühendislik işinin gerekli olduğu, daha az küresel platformlu bir dünyaya giriyoruz. Bu nedenle bu değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama
- Binaları enkaza döndü: O müteahhit ailesiyle kaçtı!
- Okulların açılma tarihiyle ilgili açıklama