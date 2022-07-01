Ford Otosan'ın Ford Romanya'yı satın alma sözleşmesi tamamlandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:40

Ford Otosan, Ford Romanya'da devir işleminin tamamladı.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şirket, Ford Romanya’da devir işleminin 406 milyon euroluk ilk taksidin ödenmesiyle tamamlandığını bildirdi.

Ford Romanya’da Courier, Puma ve EcoSport modelleri üretimi için tedarik ve lisans anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Craiova fabrikasında 272 bin adet yıllık üretim yapılacak.

Üretim planına göre yeni nesil Courier üretimi 100 bin ve Puma üretimi 189 bin adede çıkabilecek.

Motor üretim kapasitesi 350 bin adet olarak belirlendi.

2023 yılında başlanacak yeni nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde 490 milyon euro yatırım ve mühendislik harcaması öngörüldü