Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon Euro'yu gözden çıkardı
İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, altyapıdan yetişen Keane Lewis-Potter için 20 milyon Pound'luk bir teklif aldı. Brentford, 21 yaşındaki oyuncuyu aldığı takdirde kulüp rekoru kıracak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City kasasını dolduracak.
İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham United, Everton, Southampton ve Nottingham Forest'ın da listesindeki Keane Lewis-Potter için Brentford'dan 20 milyon Pound'luk teklif geldi.
Brentford, geçen ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncu için 16+4 milyon Pound'luk yeni bir teklif yaptı. Hull City, teklif için süre istedi.
*Fotoğraf Keane Lewis-Potter'in Instagram hesabından alınmıştır.
REKOR KIRILACAK
Ilıcalı'nın takımı teklifi kabul ettiği takdirde İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Brentford, kulüp transfer rekorunu kıracak. Brertford'un daha önceki kulüp transfer rekorunu 13 milyon Pound'la Kristoffer Ajer elinde bulunduruyor.
Hull City altyapısından yetişen ve İngiltere U21 Milli Takımı'nın da forma giyen Keane Lewis - Potter, geçen sezonu 13 golle tamamlamıştı.
Geçen sezon Hull City'nin gollerinin yüzde 30'unu atan Keane Lewis-Potter'ın gitmesi durumunda, Vedat Muriqi'in takıma katılması bekleniyor.
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