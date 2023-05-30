Foreks nedir?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:24

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:24

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vatandaşları "forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" yöntemiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları değerlendirilen "şebeke"yi ortaya çıkardı.

FOREKS NEDİR?

Foreks iki ülke para biriminin birbirine karşı dönüşümünü ifade eder. Foreks, Foreign exchange kelimesinin kısaltmasıdır. Foreks dünya çapında işlem yapma olanağı sunan, merkezi olmayan, spot olacak şekilde ülkelerin para birimlerinin birbirlerine olan görece değerlerinin alınıp satıldığı, kaldıraç da içerebilen bir finans piyasasıdır.



FOREKS NE İŞE YARAR?

Foreks piyasalarında dövizler arasında değişim temel alınsa da bu piyasanın beklenenden daha fazla ilgi görmesi sonucunda altın, gümüş gibi değerli metallerin dışında petrol ve farklı borsalara ilişkin endekslerde de işlem yapılabilmektedir.



