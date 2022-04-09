Formula 1 Avustralya GP Başladı! İşte Asfalt Canavarlarının Bu Haftaki Yarış Programı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

2021 sezonunu tarihi bir rekabetle geçiren ve çokça tartışılan ve tartışılmaya devam eden bir şekilde ardında bırakan Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte geri döndü. Teknik regülasyonların tamamen değiştiği, birbiriyle çok daha yakından yarışabilecek bambaşka araçlar göreceğimiz 2022 sezonu 20 Mart itibarıyla başladı.

Formula 1 2022 sezonu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Miami Grand Prix de dahil olmak üzere toplamda 22 yarışa ev sahipliği yapacak. 10 Formula 1 takımı ve 20 Formula 1 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği yeni sezonda bu haftanın yarış takvimi şu şekilde olacak:

FORMULA 1 2022 SEZONUNUN ÜÇÜNCÜ YARIŞI AVUSTRALYA GP!

Formula 1 takviminde yer alan Avustralya Grand Prix'i, koronavirüs nedeniyle 2020 ve 2021 sezonlarında yapılamamıştı. Formula 1'in en sevilen pistleri arasında yer alan Albert Park'ta son kazanan isim, Valtteri Bottas idi.

AVUSTRALYA GP ANTRENMAN TURLARI NE ZAMAN?

1. antrenman turları: 8 Nisan 06.00

2. antrenman turları: 8 Nisan 09.00

3. antrenman turları: 9 Nisan 06.00

AVUSTRALYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Formula 1 Avustralya GP sıralama turları, 9 Nisan saat 09.00'da başlayacak.

Avustralya GP ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Avustralya GP, 10 Nisan saat 08.00’da başlayacak.

Formula 1 Avustralya GP nasıl izlenir?

Formula 1 2022 sezonu, bu yıl yeniden S Sport kanalında yayımlanacak. Yarışları S Sport'un mobil uygulaması S Sport Plus üzerinden izleyebileceğiniz gibi, S Sport kanallarına da aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:

UYDUDAN İZLEMEK İÇİN:

S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S Sport kanal listesi:

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport2 kanal listesi

D-Smart 79. Kanal

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

Formula 1 2022 sezonu yarış takvimi:

Bahreyn Grand Prix - 20 Mart

Suudi Arabistan Grand Prix - 27 Mart

Avustralya Grand Prix - 10 Nisan

Emilia Romagna Grand Prix - 24 Nisan

Miami Grand Prix - 8 Mayıs

İspanya Grand Prix - 22 Mayıs

Monako Grand Prix - 29 Mayıs

Azerbaycan Grand Prix - 12 Haziran

Kanada Grand Prix - 19 Haziran

Britanya Grand Prix - 3 Temmuz

Avusturya Grand Prix - 10 Temmuz

Fransa Grand Prix - 24 Temmuz

Macaristan Grand Prix - 31 Temmuz

Belçika Grand Prix - 28 Ağustos

Hollanda Grand Prix - 4 Eylül

İtalya Grand Prix - 11 Eylül

Rusya Grand Prix (İPTAL EDİLDİ) - 25 Eylül

Singapur Grand Prix - 2 Ekim

Japonya Grand Prix - 9 Ekim

Birleşik Devletler Grand Prix - 23 Ekim

Mexico City Grand Prix - 30 Ekim

Sao Paulo Grand Prix - 13 Kasım

Abu Dhabi Grand Prix - 20 Kasım