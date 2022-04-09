Formula 1 Avustralya GP Başladı! İşte Asfalt Canavarlarının Bu Haftaki Yarış Programı
Formula 1 2022 sezonu, heyecanla ve tartışmayla biten 2021 sezonunun ardından yeniden start düzlüğünde yerini aldı! 22 yarıştan oluşacak sezonun üçüncü yarışı için gözler Avustralya GP'ye çevrildi. İşte dün başlayan Avustralya GP'nin yarış programı..
2021 sezonunu tarihi bir rekabetle geçiren ve çokça tartışılan ve tartışılmaya devam eden bir şekilde ardında bırakan Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte geri döndü. Teknik regülasyonların tamamen değiştiği, birbiriyle çok daha yakından yarışabilecek bambaşka araçlar göreceğimiz 2022 sezonu 20 Mart itibarıyla başladı.
Formula 1 2022 sezonu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Miami Grand Prix de dahil olmak üzere toplamda 22 yarışa ev sahipliği yapacak. 10 Formula 1 takımı ve 20 Formula 1 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği yeni sezonda bu haftanın yarış takvimi şu şekilde olacak:
FORMULA 1 2022 SEZONUNUN ÜÇÜNCÜ YARIŞI AVUSTRALYA GP!
Formula 1 takviminde yer alan Avustralya Grand Prix'i, koronavirüs nedeniyle 2020 ve 2021 sezonlarında yapılamamıştı. Formula 1'in en sevilen pistleri arasında yer alan Albert Park'ta son kazanan isim, Valtteri Bottas idi.
AVUSTRALYA GP ANTRENMAN TURLARI NE ZAMAN?
1. antrenman turları: 8 Nisan 06.00
2. antrenman turları: 8 Nisan 09.00
3. antrenman turları: 9 Nisan 06.00
AVUSTRALYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?
Formula 1 Avustralya GP sıralama turları, 9 Nisan saat 09.00'da başlayacak.
Avustralya GP ne zaman, saat kaçta?
Formula 1 Avustralya GP, 10 Nisan saat 08.00’da başlayacak.
Formula 1 Avustralya GP nasıl izlenir?
Formula 1 2022 sezonu, bu yıl yeniden S Sport kanalında yayımlanacak. Yarışları S Sport'un mobil uygulaması S Sport Plus üzerinden izleyebileceğiniz gibi, S Sport kanallarına da aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:
UYDUDAN İZLEMEK İÇİN:
S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
S Sport kanal listesi:
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2 kanal listesi
D-Smart 79. Kanal
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal
Formula 1 2022 sezonu yarış takvimi:
Bahreyn Grand Prix - 20 Mart
Suudi Arabistan Grand Prix - 27 Mart
Avustralya Grand Prix - 10 Nisan
Emilia Romagna Grand Prix - 24 Nisan
Miami Grand Prix - 8 Mayıs
İspanya Grand Prix - 22 Mayıs
Monako Grand Prix - 29 Mayıs
Azerbaycan Grand Prix - 12 Haziran
Kanada Grand Prix - 19 Haziran
Britanya Grand Prix - 3 Temmuz
Avusturya Grand Prix - 10 Temmuz
Fransa Grand Prix - 24 Temmuz
Macaristan Grand Prix - 31 Temmuz
Belçika Grand Prix - 28 Ağustos
Hollanda Grand Prix - 4 Eylül
İtalya Grand Prix - 11 Eylül
Rusya Grand Prix (İPTAL EDİLDİ) - 25 Eylül
Singapur Grand Prix - 2 Ekim
Japonya Grand Prix - 9 Ekim
Birleşik Devletler Grand Prix - 23 Ekim
Mexico City Grand Prix - 30 Ekim
Sao Paulo Grand Prix - 13 Kasım
Abu Dhabi Grand Prix - 20 Kasım
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