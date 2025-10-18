Fransa hükümetinden kredi notu açıklaması: Üst üste düşürülmüştü...

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında, S&P'nin ülkesinin kredi notunu düşürmesini değerlendirdi.

Bu durumu "Sağduyu ve sorumluluk çağrısı. Ciddi bir çağrı" olarak nitelendiren Lescure, bu yıl genel kamu bütçe açığının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 5,4'ü olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Lescure, 2026 bütçe projelerinin, genel kamu bütçe açığını Fransa'nın GSYH'sinin yüzde 4,7'sine düşürmeyi amaçladığını belirterek, bu hedefe varmalarını sağlayacak bir bütçe oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Ancak bu bütçenin oylanması gerekiyor ve bu son derece önemli bir unsur" diyen Lescure, asıl hedeflerinin, 2029'da ise genel kamu bütçe açığını GSYH'nin yüzde 3'üne düşürmek ve böylelikle kamu borcunun dengelenmesini sağlamak olduğunu anlattı.

'BÜTÇE OYLANMALI'

Lescure "Bu çok fazla çaba gerektirecek, bugün Standard & Poor's bize bunu bildiriyor, dolayısıyla bütçe oylanmalı" dedi.

S&P'den yapılan açıklamada, bu hafta 2026 bütçe taslağı Parlamento'ya sunulmasına rağmen Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin belirsizliğin hala yüksek seviyede olduğu vurgulamıştı.

Genel kamu brüt borcunun 2028'de GSYH'nin yüzde 121'ine ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu oranın geçen yıl sonunda GSYH'nin yüzde 112'si olduğu anımsatılmıştı.

Açıklamada, sonuç olarak Fransa'nın uzun ve kısa vadeli kredi notunun "AA-/A-1+"dan "A+/A-1"e düşürüldüğü, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirilmişti.

Ayrıca S&P bir önceki kararında da Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü.