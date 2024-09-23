Intel paylaşılamıyor: Apollo yatırım teklif etti! Qualcomm komple almak istiyor...

5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TEKLİFİ

Bloomberg'e göre Apollo Global Management Inc., Intel'in geri dönüş stratejisine güven oyu niteliğinde bir adım atarak şirkete yatırım teklif etti. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Apollo, Intel'e 5 milyar dolarlık hisse senedi benzeri bir yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti ve Intel yöneticileri bu teklifi değerlendiriyor.