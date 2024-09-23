Intel paylaşılamıyor: Apollo yatırım teklif etti! Qualcomm komple almak istiyor...
ABD merkezli teknoloji şirketi Intel'de yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Dünyanın en büyük çip üreticisinin satışı için iki şirketin alıcı konumunda beklediği ortaya çıktı. Apollo, 5 milyar dolarlık yatırım teklif ederken Qualcomm'unsa devralma planları gündemde.
5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TEKLİFİ
Bloomberg'e göre Apollo Global Management Inc., Intel'in geri dönüş stratejisine güven oyu niteliğinde bir adım atarak şirkete yatırım teklif etti. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Apollo, Intel'e 5 milyar dolarlık hisse senedi benzeri bir yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti ve Intel yöneticileri bu teklifi değerlendiriyor.
Bu gelişme San Diego merkezli Qualcomm Inc.’in Intel’i devralmaya hazırlandığı ve bugüne kadarki en büyük birleşme ve satın alma anlaşmalarından birinin gerçekleşme ihtimalinin arttığı bir döneme denk geldi.
INTEL'İN YENİDEN YAPILANMA MÜCADELESİ
Pat Gelsinger yönetimindeki Intel yeniden yapılanma ve yeni ürünlerle dış müşteriler kazanma stratejisi doğrultusunda maliyetli bir plan üzerinde çalışıyor. Bu girişim şirketin finansal sonuçlarını ve hisse değerini olumsuz etkiledi.
Ayrıca Intel haziran ayında İrlanda'daki bir fabrikayı kontrol eden ortak girişimdeki hissesini Apollo'ya 11 milyar dolara satmayı kabul etti. Apollo'nun çip üretimindeki deneyimi ise Western Digital Corp.'a yaptığı 900 milyon dolarlık yatırım ile biliniyor.
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