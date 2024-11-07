ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...
cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 15:20
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, 47. ABD başkanı seçildi. Zenginliğiyle bilinen Trump, başkanlık görevinden kayda değer bir maaş da alacak. Peki Donald Trump ne kadar maaş alacak?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

EMLAK VE SOSYAL MEDYA GELİRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Donald Trump, Trump Media & Technology Group’a ait sosyal medya şirketindeki hisselerinden de önemli kazanç elde ediyor. Truth Social adlı sosyal medya platformunun değeri, son dönemde hızla arttı. Şirketin hisse değeri yıl başından bu yana yüzde 100’den fazla artarken sadece geçen ay yüzde 85 oranında değer kazandı. Bu yükseliş Trump’ın medya şirketinden ciddi bir gelir akışı sağlayabileceğini gösteriyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

TRUMP’IN SERVETİ HAKKINDA TAHMİNLER

Trump’ın net serveti konusunda kaynaklar farklı görüşler sunuyor. Bloomberg’e göre serveti 6,49 milyar dolar olarak hesaplanırken, Forbes bu miktarı 8 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Wall Street Journal ise Trump'ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olduğunu öne sürüyor. Trump’ın emlak yatırımları ise servetinin en büyük bölümünü oluşturarak, gelirinin temel kaynağı olmaya devam ediyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

TRUMP NE KADAR MAAŞ ALACAK?

5 Kasım ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Kamala Harris'e karşı kazanması gereken 270 delegeyi aşarak Harris'in kazandığı 226 delegeye karşılık 295 delege kazanan donald trump 47. abd başkanı oldu. Bu yeni görevle birlikte Trump, yıllık 400 bin dolar (13 milyon 695 bin 840 TL) kazanacak. Ancak Trump'ın asıl varlığı emlak ve sosyal medya yatırımlarına dayanıyor.

Donald Trump maaş ABD Başkanlık Seçimleri

En Çok Okunan Haberler