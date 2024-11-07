ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ne kadar maaş alacak? İşte Donald Trump'ın toplam serveti...

TRUMP’IN SERVETİ HAKKINDA TAHMİNLER

Trump’ın net serveti konusunda kaynaklar farklı görüşler sunuyor. Bloomberg’e göre serveti 6,49 milyar dolar olarak hesaplanırken, Forbes bu miktarı 8 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Wall Street Journal ise Trump'ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olduğunu öne sürüyor. Trump’ın emlak yatırımları ise servetinin en büyük bölümünü oluşturarak, gelirinin temel kaynağı olmaya devam ediyor.