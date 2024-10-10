Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

Emeklilere sunulan nakit promosyon fırsatları Ekim 2024 itibarıyla dikkat çekiyor. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 24 bin TL’ye varan avantajlar sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel emekli promosyonları...

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 17:32
Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

VAKIFBANK

Maaş Aralığı:

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

İŞ BANKASI

Maaş Aralığı:

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

ING Türkiye

Toplam Promosyon: 20 bin TL (15 bin TL + 3 bin TL otomatik fatura talimatı + 2 bin TL Turuncu Hesap Kampanyası)

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

HALKBANK

Maaş Aralığı:

10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL

15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

ZİRAAT BANKASI

Maaş Aralığı:

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

ŞEKERBANK

Maaş Aralığı:

0 - 9.999 TL: 5 bin TL

10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL

15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

QNB FİNANSBANK

Toplam Promosyon: 16.200 TL (15 bin TL + 1.200 TL indirim)

 

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

DENİZBANK

Maaş Aralığı:

0 - 9.999 TL: 5 bin TL

10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL

15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

AKBANK

Toplam Promosyon: 17.500 TL (15 bin TL + 2.500 TL chip-para)

Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...

YAPI KREDİ

Maaş Aralığı:

0 - 9.999 TL: 9.250 TL

10 bin - 14.499 TL: 13 bin TL

15 bin - 19.999 TL: 15.500 TL

20 bin TL ve üzeri: 18 bin TL

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