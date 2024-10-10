Bankaların emekli promosyon teklifleri o rakama kadar çıktı: Banka banka promosyon miktarları belli oldu...
Emeklilere sunulan nakit promosyon fırsatları Ekim 2024 itibarıyla dikkat çekiyor. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 24 bin TL’ye varan avantajlar sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel emekli promosyonları...
VAKIFBANK
Maaş Aralığı:
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.
Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.
İŞ BANKASI
Maaş Aralığı:
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
ING Türkiye
Toplam Promosyon: 20 bin TL (15 bin TL + 3 bin TL otomatik fatura talimatı + 2 bin TL Turuncu Hesap Kampanyası)
HALKBANK
Maaş Aralığı:
10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
ZİRAAT BANKASI
Maaş Aralığı:
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
ŞEKERBANK
Maaş Aralığı:
0 - 9.999 TL: 5 bin TL
10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Promosyon: 16.200 TL (15 bin TL + 1.200 TL indirim)
DENİZBANK
Maaş Aralığı:
0 - 9.999 TL: 5 bin TL
10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
AKBANK
Toplam Promosyon: 17.500 TL (15 bin TL + 2.500 TL chip-para)
YAPI KREDİ
Maaş Aralığı:
0 - 9.999 TL: 9.250 TL
10 bin - 14.499 TL: 13 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 15.500 TL
20 bin TL ve üzeri: 18 bin TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
- O dairenin başkanı değişti
- SGK il müdürü görevden alındı!