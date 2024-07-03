Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 13:47
Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. 

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü. 

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. 

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Prof. Dr. Aziz Çelik, 6 aylık resmi enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

"TÜİK dalga geçti! Milyonlar enflasyonun altında ezildi!" diyen Çelik, "Resmi enflasyonun üstünde zam alan kimse yok ama milyonlarca işçi, memur ve emekli enflasyonun altında ezildi!" ifadelerini kullandı.

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Çelik; işçi, memur ve emeklinin zam oranlarını şöyle açıkladı:

Asgari ücretle çalışanlar yüzde 0 zam

Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam

Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler yüzde 12,3 zam

Tüm memurlar yüzde 19,3 zam (enflasyonun 5,4 puan altı)

Tüm memur emeklileri yüzde 19,3 zam! (enflasyonun 5,4 puan altı)

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM İDDİASI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Buna göre, hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak.

Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!

Altı aylık enflasyona paralel olarak yüzde 25 artış yapılacağı kaydedilirken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL ve 13 bin TL civarında olacağı aktarıldı.

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