Milyonlar enflasyonun altında ezildi: En düşük emekli maaşına zam iddiası!
2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.
Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.
ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Prof. Dr. Aziz Çelik, 6 aylık resmi enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.
"TÜİK dalga geçti! Milyonlar enflasyonun altında ezildi!" diyen Çelik, "Resmi enflasyonun üstünde zam alan kimse yok ama milyonlarca işçi, memur ve emekli enflasyonun altında ezildi!" ifadelerini kullandı.
Çelik; işçi, memur ve emeklinin zam oranlarını şöyle açıkladı:
Asgari ücretle çalışanlar yüzde 0 zam
Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam
Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler yüzde 12,3 zam
Tüm memurlar yüzde 19,3 zam (enflasyonun 5,4 puan altı)
Tüm memur emeklileri yüzde 19,3 zam! (enflasyonun 5,4 puan altı)
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM İDDİASI
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.
Buna göre, hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak.
Altı aylık enflasyona paralel olarak yüzde 25 artış yapılacağı kaydedilirken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL ve 13 bin TL civarında olacağı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'