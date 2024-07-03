Memur-Sen'den açıklama! 'En iyi zam düşük enflasyondur'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:31

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Ali Yalçın, katılığı bir programda, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranları ve 2024 yılının ilk 6 ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTIŞ ORANI ORTAYA ÇIKTI"

Yalçın, hissedilen enflasyon rakamlarının açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunu savunarak, “Elektrik zamlarının 1 Temmuz itibariyle yansıtılmış olması dolayısıyla enflasyonun baskılandığı gözüküyor. Sonraki aylarda bu kendini gösterecektir. Sistematik bir şekilde Haziran aylarındaki enflasyon ile hissedilen enflasyon beraberinde tartışmaları getiriyor. Çünkü Temmuzda memur maaşlarına ilişkin zamlarla enflasyon farkı uygulanacağı için burada 6 aylık 24,73 yıllık 71,60 enflasyon oluştu. Yılın ikinci 6 ayı için hakem kurulu kararıyla yüzde 10 zam öngörülmüştü toplu sözleşmede, biz de uzlaşamamıştık genel hükümlerde. Hizmet kollarının 11 tanesinde uzlaşmıştık. Ama genel hükümler hakem kurulu kararıyla hayata geçmişti. O yüzden 8,46'lık bir enflasyon farkı oluştu. 19.31 de 6 aylık zamla birlikte 6 aylık zamla birlikte enflasyon farkı ile birlikte ücretlerdeki artış oranı ortaya çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

"SON DERECE ÖNEMLİ"

Açıklanan rakamlarla birlikte memur emeklisine de memura da 15 Temmuz itibariyle 19,31'lik bir zam yansıyacağını hatırlatan Yalçın, “En düşük memur maaşı 30 bin 560'tan 36 bin 400 rakamlarına ulaştı. Emekli de en düşük 14 bin 760'tan 17 bin 585'e ulaşmış oldu. Memurun bu rakamlarla zorlanacağı ortada. Özellikle kiralar konusu, memurun en mustarip olduğu konu. Yüzde 25 sınırının kalkmış olması da memurda bir tedirginlik oluşturuyor. Memur emeklilerini de görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu, bu yüzden memur emeklileri ciddi anlamda mağdur durumdalar. Seyyanen zamdan memur emeklilerinin faydalandırılmamış olması, maaşları da düşürüldü ve 65 yaşından önce emekli olanlar bu anlamda pişman durumdalar. 6 aylık alınan yüzdelik zammın üzerine, enflasyon çıktığı anda ücret kayıpları başlıyor ve ücretlerde erime oluşuyor. Şu an 19,31 dediğimiz rakamın iyileşme olarak gözüken kısmı 8,6'sı enflasyon farkı. Enflasyon farkı aslında memurun gecikme alacağı. Biz bu toplu sözleşmede üçer aylık zam öngörüsünü ortaya koymuştuk, taleplerimizi bunun üzerine inşa etmiştik. Piyasa istikrarı sağlansın, enflasyon düşsün. Memur için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Ümit ediyoruz ki enflasyonla mücadelede başarılı olunur. Bu milletimiz açısından son derece önemli” açıklamasında bulundu.

"DEVLET BU KONUDA KARARLI OLMALI"

Yalçın, ekonomik anlamda istikrarlı bir programın yürütüldüğünü belirterek, “Gelir adaletinin sağlanması, toplumsal barışın tesis edilmesi, vergi politikaları ile alakalı bir durumdur. Doğrudan vergi ile dolaylı vergi arasındaki makası tersine çevirmediğimiz müddetçe bu tartışma daha da büyüyerek devam edecektir. Dolaylı vergi oranımız yüzde 67, doğrudan vergi oranımız ise yüzde 33. Bu tam tersine dönmeli. Doğrudan vergiyi temin ederseniz servetten vergi alırsanız bu sizi doğru yere getirir, sabit gelirlerden dolaylı belge ile ÖTV, KDV ve benzeri vergilerle bunu tesis etmeye çalışırsanız bu alt gelir grubu ile üst gelir grubu arasındaki makası açar, orta gelir grubunu da ortadan kaldırır. Bu da toplumlar açısından en büyük riski oluşturur. Orta direği ayakta tutmanın yolu gelir adaletini sağlamak. Bu açıdan Maliye Bakanının vergiye ilişkin tartışmalarını özenle ve dikkatle takip ediyoruz. Bu tartışmaları bile doğru buluyoruz. Bunların tartışılmaması zaten yanlış. Devlet bu konuda kararlı olmalı. Vergi afları gibi düzenlemeler toplumu daha da huzursuz edecek. Vergi mutlaka tahsil etmeli. Doğrudan vergiyi tahsil etmeli bunun yolu buradan geçiyor. Az kazanandan, az çok kazanandan çok verginin tesis edilmesi, vergi oranlarının sabitlenmesi önemli” ifadelerini kullandı.